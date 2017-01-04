Kingston’dan 2TB’lık USB Bellek
Kingston Digital, dünyanın en yüksek kapasiteli USB Flash sürücüsü olan DataTraveler Ultimate Generation Terabyte’ı (GT) tanıttı. DataTraveler Ultimate GT, 2TB’a kadar alan ve USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor.
Lowepro çantalar Nar Teknoloji’de…
Fotoğrafçıların en önemli aksesuarlarından biri olan fotoğraf çantalarının dünyaca ünlü markası Lowepro artık Nar Teknoloji güvencesiyle Türkiye’de…
Yeni Samsung Quantum Dot Kavisli Monitör
CES 2017’de Samsung Electronics, eğlence amaçlı ekran görüntüleme pazarındaki uzmanlığını ortaya koyarak yeni CH711 Quantum Dot kavisli monitörünü tüketicilerin karşısına çıkaracak.
Sony Cyber-shot HX350
Sony’nin Cyber-shot HX350 yüksek zoomlu fotoğraf makinesi, geniş manzaralardan egzotik vahşi yaşam ve aile portrelerine kadar her sahnenin üstesinden geliyor.
İnceleme: GorillaPod Hybrid
Gorillapod Hybrid, 5.5×5.5×25.7cm boyutlarında ve 191 gram ağırlığında olan mini bir tripod. Oldukça hafif ve kompakt yapısı ile fotoğraf çantanızın bir kenarında her zaman taşıyabileceğiniz bir büyüklükte…
Dokunmatik ekran eldiveni
Standart bir eldivenle kontrol edilemeyen dokunmatik ekranlar için özel olarak geliştirilen bu yün eldivenin farklı renk ve beden seçenekleri de bulunuyor.
İnceleme: Samsung EVO Plus 256GB MicroSD
EVO Plus 256GB, akıllı telefon, tabletler, 360 derece fotoğraf/video kayıt cihazları, aksiyon kameraları ve drone’larda kullanım için yüksek hız ve genişletilmiş hafıza alanı özellikleri sunuyor.
İnceleme: Canon EOS M5
DIGIC 7 görüntü işlemcisine sahip olan EOS M5, 24 milyon piksellik APS-C CMOS sensör ve Dual Pixel CMOS AF gibi yeni görüntüleme teknolojilerini kullanıyor.
Karda fotoğraf çekiyorsanız…
Kış şartlarının yavaş yavaş ağırlaştığı şu günlerde fotoğraf çekmek için dışarıda olacaksanız kılık kıyafetinize ve özellikle sizi kuru tutacak botlarınıza önem vermeniz gerekiyor.
İnceleme: 3 Legged Thing Travis Travel Tripod
Tasarımı, malzeme kalitesi ve detaylara verilen önemle ilk başta dikkati çeken bir tripod markası olan 3 Legged Thing’in Travis Travel modelini inceledik.
Jüri Üyelerinden Tavsiyeler!
2017 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde jüri üyeleri hem dünyanın dört bir yanından Profesyonel, Açık ve Gençlik yarışmalarına hem de Ulusal Ödüllere katılan fotoğrafçılara tavsiyelerde bulundu.