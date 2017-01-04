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Kingston'dan 2TB'lık USB Bellek
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Kingston’dan 2TB’lık USB Bellek

04.01.2017 - - Depolama

Kingston Digital, dünyanın en yüksek kapasiteli USB Flash sürücüsü olan DataTraveler Ultimate Generation Terabyte’ı (GT) tanıttı. DataTraveler Ultimate GT, 2TB’a kadar alan ve USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor.

Lowepro çantalar Nar Teknoloji’de…
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Lowepro çantalar Nar Teknoloji’de…

03.01.2017 - - Fotoğraf Çantaları

Fotoğrafçıların en önemli aksesuarlarından biri olan fotoğraf çantalarının dünyaca ünlü markası Lowepro artık Nar Teknoloji güvencesiyle Türkiye’de…

Yeni Samsung Quantum Dot Kavisli Monitör
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Yeni Samsung Quantum Dot Kavisli Monitör

03.01.2017 - - Monitörler

CES 2017’de Samsung Electronics, eğlence amaçlı ekran görüntüleme pazarındaki uzmanlığını ortaya koyarak yeni CH711 Quantum Dot kavisli monitörünü tüketicilerin karşısına çıkaracak.

Sony Cyber-shot HX350
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Sony Cyber-shot HX350

29.12.2016 - - Kompaktlar

Sony’nin Cyber-shot HX350 yüksek zoomlu fotoğraf makinesi, geniş manzaralardan egzotik vahşi yaşam ve aile portrelerine kadar her sahnenin üstesinden geliyor.

İnceleme: GorillaPod Hybrid
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İnceleme: GorillaPod Hybrid

23.12.2016 - - İncelemeler

Gorillapod Hybrid, 5.5×5.5×25.7cm boyutlarında ve 191 gram ağırlığında olan mini bir tripod. Oldukça hafif ve kompakt yapısı ile fotoğraf çantanızın bir kenarında her zaman taşıyabileceğiniz bir büyüklükte…

Dokunmatik ekran eldiveni
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Dokunmatik ekran eldiveni

19.12.2016 - - Aksesuarlar

Standart bir eldivenle kontrol edilemeyen dokunmatik ekranlar için özel olarak geliştirilen bu yün eldivenin farklı renk ve beden seçenekleri de bulunuyor.

İnceleme: Samsung EVO Plus 256GB MicroSD
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İnceleme: Samsung EVO Plus 256GB MicroSD

15.12.2016 - - Depolama, İncelemeler

EVO Plus 256GB, akıllı telefon, tabletler, 360 derece fotoğraf/video kayıt cihazları, aksiyon kameraları ve drone’larda kullanım için yüksek hız ve genişletilmiş hafıza alanı özellikleri sunuyor.

İnceleme: Canon EOS M5
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İnceleme: Canon EOS M5

14.12.2016 - - İncelemeler

DIGIC 7 görüntü işlemcisine sahip olan EOS M5, 24 milyon piksellik APS-C CMOS sensör ve Dual Pixel CMOS AF gibi yeni görüntüleme teknolojilerini kullanıyor.

Karda fotoğraf çekiyorsanız…
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Karda fotoğraf çekiyorsanız…

12.12.2016 - - Aksesuarlar

Kış şartlarının yavaş yavaş ağırlaştığı şu günlerde fotoğraf çekmek için dışarıda olacaksanız kılık kıyafetinize ve özellikle sizi kuru tutacak botlarınıza önem vermeniz gerekiyor.

İnceleme: 3 Legged Thing Travis Travel Tripod
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İnceleme: 3 Legged Thing Travis Travel Tripod

12.12.2016 - - İncelemeler

Tasarımı, malzeme kalitesi ve detaylara verilen önemle ilk başta dikkati çeken bir tripod markası olan 3 Legged Thing’in Travis Travel modelini inceledik.

Jüri Üyelerinden Tavsiyeler!
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Jüri Üyelerinden Tavsiyeler!

08.12.2016 - - İpuçları

2017 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde jüri üyeleri hem dünyanın dört bir yanından Profesyonel, Açık ve Gençlik yarışmalarına hem de Ulusal Ödüllere katılan fotoğrafçılara tavsiyelerde bulundu.

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