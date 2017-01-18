Alengirhane Donanım Şenliği Başlıyor!

Alengirhane tarafından düzenlenen Donanım Şenliği, randevu alarak gidebileceğiniz ve ilgilendiğiniz ekipmanı iç mekan stüdyoda ya da açık havada deneyimleyerek inceleyebileceğiniz bir etkinlik.

Yeni fotoğraf ekipmanı almayı ya da ekipmanlarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız, donanım şenliği sayesinde merak ettiğiniz tüm ekipmanları bir arada ve rahatsız edilmeden sadece size özel deneyimleme ve karşılaştırma şansına sahip olabilirsiniz. Ayrıca etkinlik esnasında teknoloji danışmanına ilgilendiğiniz ekipmanlarla ilgili sorularınızı sorup, detaylı yanıtlarını da alabilirsiniz.

Donanım Şenliği, 21-29 Ocak tarihleri arasında Alengirhane’de düzenleniyor. Etkinliğe katılım ücreti 20TL. Kayıt, randevu ve diğer tüm sorularınız için: 0545 252 2434 telefondan bilgi alabilirsiniz ya da http:// www.alengirhane.com/ donanim-senligi.html adresine tıklayarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Etkinlik Adresi: Alengirhane / Müeyyedzade Mah. Lüleci Hendek Cad. Ali Hoca Aralık Sok. No:15 Galata / Beyoğlu – İstanbul