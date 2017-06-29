Canon EOS 6D Mark II
Canon, en küçük full frame DSLR fotoğraf makinelerinden EOS 6D’yi yeniledi. Yeni duyurulan EOS 6D Mark II, 26.2 milyon piksellik full frame sensör kullanıyor. Yeni model Canon’un en hızlı görüntü işlemcisi DIGIC 7 ile geliyor. Bu sayede daha yüksek ISO performansı, daha yüksek seri çekim hızı, hızlı kayıt ve seri netlik gibi özellikler kazanılıyor.
Canon EOS 6D Mark II’nin öne çıkan bazı özellikleri şöyle: Dual Pixel CMOS AF, 6.5fps seri çekim hızı, 5 eksenli video görüntü sabitleyici, değişken açılı dokunmatik LCD, dahili GPS, bluetooth, Wİ-Fi, 45 netleme noktası, ISO 100-40.000, Full HD video kayıt (60fps), suya ve toza dayanıklı gövde yapısı, yaklaşık 1200 kare pil ömrü, 765 gram gövde ağırlığı…