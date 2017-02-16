Canon EOS M6
Canon geçen yıl duyurduğu EOS M5 aynasız fotoğraf makinesi ile kullanıcıların dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştı. Canon’un aynasız pazarına yaklaşımının değiştiğine yönelik ilk sinyallerden biri olan EOS M5 gelişmiş teknik özelliklere sahip bir makine. Canon dün yaptığı açıklama ile EOS M6’yı duyurdu. Vizörü olmayan ve EOS M5’e göre daha kompakt bir yapıya sahip olan EOS M6 yine iddialı özelliklerle geliyor.
Canon EOS M6 Teknik Özellikler:
* 24MP CMOS APS-C sensör
* DIGIC 7 işlemci
* Opsiyonel vizör
* 9fps seri çekim hızı
* ISO 100-25600
* 3.2 inç hareketli dokunmatik LCD
* Çift Piksel CMOS AF
* Wi-Fi – NFC – Bluetooth
* 1080p @60
* 5 eksenli görüntü sabitleyici (sadece video kaydında)
* 343 gram gövde ağırlığı
Canon EOS M6 modeli ile ilgili daha detaylı bilgi ve incelemeyi Canon Türkiye Ürün Uzmanı Mert Gündoğdu’nun yazısında okuyabilirsiniz.