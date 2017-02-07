Canon Legria HR Serisi

Canon, LEGRIA HF serisini üç yeni modelle yenilediğini duyurdu: LEGRIA HF R806, LEGRIA HF R86 ve LEGRIA HF R88. Ailelere ve anılarını biriktirmeye meraklı kullanıcılara kullanımı kolay ve kaliteli HD video kamera deneyimi sunan yeni seri, daha önceki modellerin özelliklerine birçok yenilik ekledi. Yepyeni bir gövde içinde esnek yavaş/hızlı hareket efektleri, net ve rengarenk videolar için güçlendirilen düşük ışık kapasitesi gibi daha fazla yaratıcı kontrol seçeneğine sahip.

Kameraların her biri yeni ‘esnek’ yavaş ve hızlı hareket efektleri ile artık kaydın ortasında çekim hızını değiştirmenize olanak tanıyor. İsterseniz mumların söndürüldüğü o anda yavaşlayın, isterseniz sevdiğinizin atlama tahtasından suya daldığı anda hızlanın. Ayrıca çekiminize kolay bir şekilde komik veya dramatik efektler de ekleyin. Videolarınızın doğal olduğundan ve iyi ışıklandırıldığından emin olmanız için, kameralardaki ‘vurgulu öncelik modu’ şimdi çekim sırasında doğrudan seçebileceğiniz bir iyileştirilmiş ‘arka plan aydınlatma düzeltmesi’ ile destekleniyor. Bu iki ayarın birleştirilmesi sayesinde kamera sahneyi analiz ederek, çok parlak sahnelerde bile tüm detayların yakalanmasını ve parlak ve karanlık kısımlar arasındaki kontrastın net olmasını garantiliyor.

Dahili hafızası var

Tüm ayarlarda rahatça gezinebilmeniz için renkli 7,5 cm yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran size kullanımı kolay bir arayüz sunarken, otomatik sahne özelliği, ayarları sizin yerinize akıllı bir şekilde değiştirerek üzerinizdeki baskıyı hafifletiyor. Bu kameralar uzun pil ömrüyle uzun süre çekim yapmanızı sağlıyor ve LEGRIA HF R86 ve LEGRIA HF R88 modelleri, daha fazla çekim yapmanıza olanak tanıyan dahili bellek içeriyor.

LEGRIA HF serisinin tamamında, yüksek zumlama seviyelerinde bile kamera sarsıntılarını dengeleyen, 5 eksenli dengeleme kapasitesine sahip güçlü bir Akıllı IS özelliği bulunuyor. Bebeğinizin ilk adımlarını attığı o anı çekerken ya da güneşin altında tatilinizin keyfini çıkartırken, aksiyonu yakalamak için aniden harekete geçtiğiniz zaman videolarınız dengeli kaydediliyor. Kameraların 32x optik zum kapasitesi, etkileyici 57x Geliştirilmiş Zum ve güvenilir Otomatik Zum Çerçeveleme Yardımcısı özellikleriyle uzaktaki detayları yakına getirin. Videolarınıza hayat katan ses kaydı açısından kameranın Otomatik Sahne Seçimi özelliği, sizin en iyi ses kalitesini elde etmeniz için her sahnede kayda en uygun ayarı ekler.

LEGRIA HF R88 modeli size çok daha geniş bir kapsama açısı sunmak için WA-H43 geniş açı lens adaptörünü içerir. Bu adaptör, kapalı alanda çekim yaparken veya geniş bir manzarayı kaydederken harika sonuçlar almanızı sağlar.

Wi-Fi ve ile hızlı aktarım

Yeni LEGRIA HF serisinin bağlantı özellikleri sayesinde videolarınızı anında paylaşabilirsiniz. LEGRIA HF R86 ve LEGRIA HF R88 modellerinin her ikisinde de dahili Wi-Fi ve Dinamik NFC özellikleri bulunuyor ve bu kameralar artık Canon Camera Connect App ve Canon Connect Station CS100 ile tam uyumlu olarak çalışıyor. Bağlantı kapasitenizin artması için LEGRIA HF R806 modeli FlashAir uyumluluğuna da sahip.