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Canon Powershot G1 X Mark III
17.10.2017 - haber servisi - Kompaktlar
Canon, kompakt fotoğraf makinesi Powershot ailesinin en yeni üyesi G1 X Mark III modelini duyurdu.
24 Milyon piksellik APS-C boyutunda CMOS sensöre sahip olan yeni model, DIGIC 7 görüntü işlemcisi ile geliyor. ISO aralığı 100-25600 olan Canon Powershot G1 X Mark III’ün diğer bazı özellikleri ise şöyle: Dahili Wi-fi / Bluetooth, 24-72mm (3x) optik zoom, f/2.8-5.6 diyafram değeri, 3” hareketli LCD, 30sn-1/2000sn enstantane hızı, 9fps çekim hızı, dahili flaş, geniş EVF, dayanıklı sağlam tasarım, 400 gram ağırlık…