Dell PC’leri yeniden tanımlıyor

Her yıl düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) bu yıl Dell, PC'leri yeniden tanımlayan ve dünyada ilk kez kullanıcılarla buluşan birçok yeniliği tanıttı. Dünyanın en küçük InfinityEdge ekranlı 13-inç 2'si 1 arada bilgisayarı ödüllü XPS portföyüne katıldı. XPS ve Precision serilerine, tam frekans aralıklı, yüksek kaliteli sesine sahip dünyanın ilk Hepsi Bir Arada PC'leri eklendi. Dell UltraSharp 32 Ultra HD 8K Monitör, dünyanın ilk 32 inç 8K ekranı tanıtılırken, dünyanın ilk dokunma ve kalem becerilerine sahip yatay akıllı çalışma alanı Dell Canvas 27 ve dünyanın en güçlü ve ilk VR uyumlu mobil çalışma istasyonu Dell Precision 7720 tüketicilerle buluştu.

Dell Canvas 27 – Düşünce hızında çalışın

2014 yılında Dell akıllı masa konsepti olarak başlayan çalışmalar Dell Canvas 27'ye dönüştü. Bu yeni kategori, içerik geliştiriciler ve tasarımcılar için kreatif üretkenliği artıran akıllı çalışma alanı teknolojisini kapsıyor. 27-inç QHD akıllı çalışma alanı, masaüstünde açılı veya düz olarak kullanılabiliyor. Böylece profesyoneller kalemle kâğıt üzerinde yaparcasına doğal bir şekilde düşüncelerini ve fikirlerini yaratabiliyor, iletebiliyor ve ifade edebiliyorlar.

Örneğin dokunma, dijital kalem ve totem kullanımı yoluyla Dell Canvas 27, çizim sürecini dijital iş akışının bir parçası haline dönüştürüyor ve uyumu artırıyor. Neredeyse tüm Windows 10 tabanlı masaüstü, dizüstü bilgisayarlar veya AIO'larla (Hepsi Bir Arada) çalışan Dell Canvas 27, herkesin içindeki yaratıcı dehayı ortaya çıkarmak için aralarında Adobe, Autodesk, AVID, Dassault Systems, Microsoft ve SolidWorks'un de bulunduğu ortakların yazılım çözümlerine sorunsuz bir şekilde bağlanıyor.

XPS 13 şimdi 2’si 1 arada, XPS 15 ise daha güçlü

Dell XPS 13, Dell'in tarihindeki tüm cihazlardan çok daha fazla bireysel ürün ödülü kazandı. Bu başarının üzerine Dell de sevilen XPS ailesine dünyanın en küçük 13-inç 2'si 1 arada bilgisayarı olan XPS 13'ü ekliyor. Birden çok üretkenlik ve görüntüleme seçeneği için 360 derecelik bir menteşe, 15 saate kadar pil ömrü* ve 2'si 1 arada bilgisayarlarda bir başka ilk olan UltraSharp QHD+ (5,7M piksel) InfinityEdge dokunmatik ekran ile gözleri kamaştıracak bir netlik sunuyor. Tasarımı, onu sessiz kılarken hızlı açılan SSD, onu saniyeler içinde kullanıma hazır hale getiriyor. Kurumsal müşteriler için XPS 13 2'si 1 arada, tümü Dell'in global ProSupport hizmetleriyle desteklenen 7. Nesil Intel® Core™ vPro™ işlemciler, Dell BIOS ve yönetilebilirlik yazılımları ile yapılandırılabiliyor. Mobiliteden ödün vermeden, BT yöneticilerinin ihtiyacı olan ve çalışanların 2'si 1 arada PC'lerden talep ettiği her şeyi sunuyor.

Dünyanın ilk VR uyumlu mobil iş istasyonu

Dell, Oculus ve HTC gözlük setlerini destekleyen XPS, Alienware ve Precision iş istasyonları ile piyasada en çok PC seçeneği bulunan firma olarak sanal gerçeklikte dünya lideri. Özel olarak VR içerik yaratımı için tasarlanmış dünyanın ilk VR uyumlu mobil çalışma istasyonu olan Dell Precision 7720 mobil çalışma istasyonu, en yeni 7. Nesil Intel® Core™ ve Xeon® işlemciler ile NVIDIA Pascal™ Quadro profesyonel grafik kartları sayesinde dünyanın en güçlüsü olarak öne çıkıyor. Mobil olduğundan yaratıcı profesyoneller, şimdi ilham buldukları her yerde VR içeriği geliştirme şansına sahip.

Dell 8K Monitör ile sınırları zorluyor

Dell UltraSharp 32 Ultra HD 8K Monitör, dünyanın ilk 32-inç 8K çözünürlüklü ekranı. 1 milyarın üzerinde renk, 33,2M piksel çözünürlük, yüzde 100 Adobe RGB ve sRGB özelliği ve de benzeri olmayan 280ppi'ye sahip. Bu da Ultra HD 4K çözünürlüğün dört katından fazla ve Full HD'nin 16 katından fazla içerik anlamına geliyor. Bu olağanüstü seviyede çözünürlük ile Dell PremierColor netliğini ve geçişini sunan monitörler, derinlemesine görüntü yakınlaştırmanın önemli olduğu, her biri bu teknolojiyi ilk olarak kullanmaya başlanan fotoğraf ve video düzenleme, ilaç ve tanı araştırması, benzin ve gaz arama gibi ticari alanlarda önem taşıyor. Ayrıca neredeyse çerçevesiz ekran, müşterilere son derece kompakt bir paket içinde 32-inç ekran alanı veriyor.

Buna ek olarak Dell, olağanüstü canlı görüntüler için daha geniş renk aralığı, gözle görünür şekilde daha canlı dokular ile daha yüksek netlik ve de çok sayıda doğal tonu ve nüansı yakalamak için daha fazla kontrast yoluyla görsel deneyimi güzelleştirmek için HDR özelliğine sahip birkaç yeni monitörün de duyurusunu yaptı. Modern bir tasarıma, dünyanın genel olarak en ince profiline, InfinityEdge ekrana, Quad HD teknolojisine ve USB Tip-C bağlantı özelliğine sahip Dell 27 Ultra İnce Monitör’e ek olarak; ödüllü Waves Maxx Audio ile profesyonel bir şekilde ayarlanan ikili 6W harici hoparlör de içeren Dell 24 ve 27 InfinityEdge Monitörler, HDR özelliğine sahip bu yeni monitörlerden bazıları.

Dell bireysel ve kurumsal cihazlar serisinin tamamı yenileniyor

Dell’in XPS, Inspiron ve Alienware bireysel cihazları ile OptiPlex, Latitude ve Precision kurumsal ürün serilerinin tamamı; 7. Nesil Intel® Core™ işlemciler, Thunderbolt™ 3 USB-C bağlantı seçenekleri ve de NVIDIA ve AMD'den güncellenmiş profesyonel grafik kartları ile geliştiriliyor. Dell, ekran kategorisindeki dünya liderliğini sürdürerek monitör serisini de yeniliyor.

Dell Precision çalışma istasyonları ve Latitude dizüstü bilgisayarları, 7. Nesil Intel® Core™ vPro™ ve Xeon® işlemciler ve de yeni ultra ince dizüstü ve 2'si 1 arada bilgisayar tasarımlarına sahip olup, müşterilerin üretkenlik, güvenlik ve yönetilebilirlikten ödün vermeyen ince ve hafif profesyonel ürün talebini yansıtıyor. Örneğin Dell, dünyanın en ince 15-inç mobil çalışma istasyonu ve kreatif profesyonellerin gözdesi olan Precision 5520 ile iş istasyonlarındaki liderliğini genişletiyor.

Seriye yeni Latitude 7000 Serisi Ultrabook’lar™ ve ödüllü 12 inç Latitude 5000 Serisi 2'si 1 arada bilgisayarları ekliyor. Bu takılıp çıkarılabilir 2'si 1 arada, 1 kilogramdan daha hafif olup, birden çok görüntüleme açısı için 150 dereceye kadar uzanan benzersiz bir otomatik kurulumlu destek çubuğuna ve birden çok bağlantı seçeneğine sahip.

Yerden tasarruf sağlayan tasarımlar arayan masaüstü tutkunları için güncellenmiş OptiPlex küçük ve mikro form faktörlü masaüstü serisi, kompakt bir ana gövde içinde üretkenlik sağlıyor ve masa yüzeyini boşaltmak için uyumlu ekranların arkasına veya bir masanın altına monte edilebiliyor. Bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar ile eşleştirmek için mükemmel olan yeni monitörler, aynı zamanda gizlilik kapağına sahip yerleşik iki megapiksel Full HD IR kamera, gürültüyü yok eden mikrofon ve ikili 5W hoparlörler içeren Dell 24 Video Konferans Monitörü ve Dell 24 Dokunmatik Monitörü de kapsıyor.