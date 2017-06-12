DJI’dan mini drone Spark

DJI, küçük bir drone arayan kullanıcıların ilgisini çeken Mavic Pro modelinden sonra şimdi de ondan çok daha küçük Spark modelini duyurdu. Spark, DJI’ın şimdiye kadar ürettiği en küçük boyutlu ve uygun fiyatlı drone olarak henüz piyasaya çıkmadan bir hayli ilgi gördü.

DJI Spark, küçük gövdeli olmasına rağmen pek çok gelişmiş özelliği bünyesinde barındırıyor. Yeni model istenirse sadece akıllı bir cep telefonu ile kontrol edilebiliyor. Esas ilginç özelliklerinden birisi ise Spark’ın el hareketleriyle de kontrol edilebilmesi.

DJI Spark modelinde 1/2.3” büyüklüğünde CMOS sensör bulunuyor. Çözünürlük değeri ise 12 milyon piksel. Video modunda ISO 100-3200, fotoğraf modunda ise ISO 100-1600 hassasiyet değeri sunuyor. Bu model için f/2.6 diyafram değerine sahip, 25mm eşdeğerde bir objektif kullanılıyor. Spark’ın havada kalma süresi iseyaklaşık 16 dakika. 5 renk seçeneği ile Temmuz ayında satışa çıkacak olan modelin Amerika fiyatı 499 dolar.