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Dokunmatik ekran eldiveni

19.12.2016 - - Aksesuarlar

İtalya’nın önde gelen mobil aksesuar markası SBS, sadece mobil cihazlar için geliştirdiği ürünlerle değil, farklı ihtiyaçlara yanıt veren yenilikçi ürünleri ile de adından söz ettiriyor.

sbs_dokunmatik_ekran_eldiveniStandart bir eldivenle kontrol edilemeyen dokunmatik ekranlar için özel olarak geliştirilen bu yün eldivenin farklı renk ve beden seçenekleri de bulunuyor. Böylece eldivenleriniz takılı iken bile rahatça cep telefonunuzla fotoğraf çekebilir, kontrolleri rahatça yapabilirsiniz. SBS dokunmatik ekran eldiveni, nefes alabilen yapısı ile elleri terletmiyor ve her zaman sıcak tutuyor.

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