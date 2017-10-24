En iyi telefon kameraları
Akıllı telefon kameralarını detaylı olarak test eden ve bu konuda dünya çapında saygın bir mecra olan DxOMark, fotoğraf meraklıları için test ettiği akıllı telefonlar için bir liste yayınlıyor. Listenin ilk üç sırasında Google Pixel 2, Huawei Mate 10 Pro ve Apple iPhone 8 Plus modelleri bulunuyor.
DxOMark, akıllı telefon fotoğraf incelemelerinde puanlama ve analiz için laboratuar ortamlarında, iç ve dış mekanlarda 1500'ün üstünde test görüntüsü, 2 saatten fazla video görüntüsü çekerek değerlendiriyor.
DxOMark akıllı telefon kameraları sıralamasının detaylarını ve tam listeyi buradan görebilirsiniz.