Epson ile Sonbaharın Renklerini Yakala

Epson Türkiye fotoğraf yarışması başlıyor!

Yarışmaya katılmak için yapmanız gerekenler, Epson Türkiye Facebook sayfasını beğenmek ve yarışma şartlarına uygun fotoğrafınızı yarisma@fotografdergisi.com e-posta adresine göndermek.

Yarışma Katılım Şartları:

* Konu: “Sonbaharın Renkleri”

* Yarışma sadece e-posta ile gelen fotoğrafların değerlendirilmesi ile düzenlenmektedir.

* Yarışmaya en fazla 2 adet fotoğraf gönderilebilir.

* Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların uzun kenarı 60cm ve çözünürlük 72dpi olmalıdır.

* Gerekli görüldüğünde fotoğrafların orijinalleri katılımcıdan istenebilir.

* Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir.

* Gönderilen fotoğraflarda istenilen filtre, efekt ve görüntü işleme tekniği kullanılabilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur.

* Yarışmaya katılmak için, Epson Türkiye Facebook sayfasını beğenmeniz ve yarışma şartlarına uyan fotoğrafınızı yarisma@fotografdergisi.com e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Gönderilecek e-postanın konu kısmına “Epson Türkiye Fotoğraf Yarışması”, e-posta içeriğine ise ad/soyad, telefon, iletişim bilgileri, fotoğrafın çekim tarihi ve yerinin yazılması gereklidir.

* Tüm yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların fotoğrafları seçici kurula sunulacak ve ödül kazananlar belirlenecektir.

* Mansiyon ödülü, jürinin seçeceği 5 fotoğrafın Epson Türkiye Facebook sayfasında paylaşılması ile belirlenecektir. En çok beğeni alan fotoğrafın sahibi mansiyon ödülünü kazanacaktır.

* 2.’lik ve 3’lük ödüllerini kazananlar FineART Sanatsal Baskı Hizmetleri (http://www.fineart.web.tr – 0216 302 45 05 – 0216 302 45 85) ile irtibata geçerek ödüllerini nasıl bastırabileceklerini öğrenebilirler.

* Yarışmaya katılan fotoğrafların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekmektedir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.

* Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

* Yarışmayı düzenleyen Epson Türkiye ve Fotoğraf Dergisi yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

* Yarışmaya katılanlar “yarışma katılım şartlarını” okuyup kabul etmiş sayılırlar.

Tarihler:

Yarışma başlangıç tarihi: 2 Ekim 2017

Son katılım tarihi: 24 Kasım 2017

Sonuç duyuru tarihi: 30 Kasım 2017

Ödüller:

Birinciye: Epson L850 Fotoğraf Yazıcısı

İkinciye: 50x70cm ebatlarında 7 adet fotoğraf baskısı*

Üçüncüye: 30x40cm ebatlarında 5 adet fotoğraf baskısı*

Mansiyon ödülü: 2 kutu Epson fotoğraf kağıdı

* 2. ve 3.’lük ödülleri, FineART Sanatsal Baskı Hizmetleri tarafından basılacaktır.

Seçici Kurul:

Nadir Ede – Fotoğraf Sanatçısı

Ömer Serkan Bakır – Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni

Sevil Kanat – Epson Türkiye Müdürü

Uğurhan Betin – Fotoğraf Sanatçısı