Prova baskı, güzel sanatlar ve fotoğraf uygulamaları için tasarlanan Epson SC-P5000 serisi, Pantone Düz Kaplama Renklerinde yüzde 99'a kadar mükemmele yakın renk eşleşmesi sunuyor.

LLK (light light black) ve Violet mürekkep seçenekleriyle farklı sektörlere özel çözümler sağlayan serinin modellerine istenmesi halinde spektro fotometre takılması da mümkün. LLK ile bir HDX mürekkep seti seçildiğinde fotoğrafçılar ve sanatçılar sanatsal çalışmalarını mükemmel ayrıntılar ve renklerle çoğaltmanın yanı sıra Pantone Düz Kaplama Renklerinde yüzde 98 tam reprodüksiyon gerçekleştirebiliyorlar. Renk uzayını genişletmeyi sağlayan ‘violet’ mürekkep seçeneği ise matbaa, ambalaj, pazarlama materyalleri, tekstil üretimi alanlarında prova baskı amaçlı çalışan profesyonellere hitap ediyor.

SC-P5000 serisinde yüksek çözünürlük ve baskı ömrü, Epson'un en yeni mürekkep teknolojisiyle maksimum seviyeye çıkıyor. 3,5 pl damlacık boyutu ve 2880×1440 dpi çözünürlük sayesinde net, ayrıntılı sonuçlar elde edilirken; Ultrachrome HDX mürekkepleri solmaya karşı dayanıklılık özelliği sunuyor.

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 1.995 Euro+KDV’den başlayan fiyatlarla…