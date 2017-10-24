Fotoğraf çantası seçmek…

Advertorial

Kullandığımız fotoğraf makineleri, objektifler, taşınabilir bilgisayarlar, drone’lar ve diğer aksesuarlarımızın büyük kısmı ne yazık ki oldukça hassas ekipmanlardır. Nemden, sudan, soğuktan ve sıcaktan aşırı derecede etkilenebilirler. Bu yüzden sağlam ve güvenilir bir fotoğraf çantası seçimi çok önemlidir. Tüm dünyada amatör-profesyonel tüm fotoğrafçıların en çok tercih ettikleri fotoğraf çantalarının başında Lowepro gelmektedir. Macerasına bundan 50 yıl önce Colerado’da bir garajda başlayan Lowepro, fotoğrafçıların omzunda veya sırtında yerküreyi defalarca gezindi. Fotoğrafçılardan aldığı verilerle iyi bir çantanın nasıl olması gerektiğini öğrenen Lowepro, edindiği tecrübeleri şimdi kullanıcılara geniş bir ürün yelpazesi ile sunuyor.

Fotoğrafçıların ortak tercihi Lowepro

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ister tek bir fotoğraf makinesi, ister koca bir takımı kolayca taşımalarını sağlayan Lowepro, bilgisayar kullanıcılarını da unutmadı. Ürün yelpazesi içerisinde dizüstü bilgisayarınızı ve tabletleri de içerisinde taşıyan onlarca fotoğraf çantası üretildi.

Lowepro çantaların tüm dünyada güvenle kullanılması ve tercih edilmesinde tabi ki pek çok önemli etken var. Bunlardan bazılarından bahsetmek gerekirse, patentli “All Weather AW Cover”, kısaca model isimlerinin yanında AW ile belirtilen esnek yağmurluktur. Bu yağmurluk ekipmanınızı yağmur, çamur, toz, kum ve kardan korur.

“FormShell” hafif ve sağlam kompozit yapısı ile darbelere karşı yüksek koruma sağlar.

“ActivZone” özelliğine sahip çantalar hareket halindeyken omuz, bel ve bel için hedefe yönelik ekstra destek sağlar. Böylece çok daha rahat ve esnek kullanım sağlar.

Lowepro çantaların diğer bazı önemli özellikleri:

* Güçlendirilmiş iç bölmeler

* Kaliteli işçilik

* Defalarca test edilen sağlamlık

* Dengeli ağırlık dağılımı

* Terletmez destek bölgeleri

* Maksimum taşıma konforu

* Kişisel tercihlere uygun ilave modül imkanı

* Kurumsal garanti

* Şık ve kullanışlı tasarımlar

Fotoğraf makinesine göre çanta seçimi

Çanta seçiminde birinci adım elinizdeki makineye ve ekipmana uygun çanta aramaya başlamaktır. Bu yöntem elinizdeki seçenekleri azaltmaya yardımcı olur. Sadece bir adet aynasız fotoğraf makinesi koyacağınız bir çanta ihtiyacınız ile 2 DSLR ve 2-3 objektif koyacağınız bir çanta seçimi birbirinden farklı olacaktır. Lowepro’nun omuz, sırt, sling ve tekerlikli çanta modellerinden biri mutlaka sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

Beklentiler, zevkler…

İkinci adımda ise beklenti ve zevkleriniz devreye girmeli. Örneğin sırta takılabilen çantaları mı seversiniz yoksa omuza asılan çantaları mı? Ya da belki de küçük bir fotoğraf makineniz var ve onu taşımak için daha basit bir çözüm istiyorsunuz. Belki sadece bir bel çantası… Beklentilerinizi dikkate alın ve taşımaktan hoşlanmayacağınız bir çantayı asla satın almayın. Unutmayın, yapacağınız seçim sürekli yanınızda olacak ve sizinle her yere gidecek. Bu noktada Lowepro size onlarca farklı ve şık çözüm sunmaktadır.

Kullanım yeri

Çantayı nerede kullanacağınız da çok önemlidir. Arada bir kullanım için günlük bir çözüm ile her gün yanınızda taşıyacağınız bir çözüm aynı olmayabilir. Bu yüzden pek çok fotoğrafçının birden çok fotoğraf çantası vardır.

Özellikle çantanıza fotoğraf makinesi ve objektiflerinizden başka ne gibi ekipmanları koyacağınızı iyice düşünün. Taşınabilir bilgisayar, drone, aksiyon kamerası, tablet, tripod, flaş vs gibi…

Lowepro omuz çantaları, sırt çantaları, sling çantalar, tekerlekli çantalar, drone çantaları ve daha fazlası için buraya bakabilirsiniz.