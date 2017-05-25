Fotoğraf Dergisi hakkında birkaç önemli açıklama!

Ömer Serkan Bakır – Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni

Dün ilk resmi duyuruyu yaptıktan sonra sizlerden gelen mesajlar, destek talepleri, öneriler ve iyi dilekleriniz için hepinize sonsuz teşekkürler…

Öncelikle birkaç konuyu kısaca yazmakta fayda görüyorum. 1995 yılından beri iki ayda bir yayınlanan ve Türkiye genelinde satışta olan dergi, 2017 başından itibaren artık sadece e-dergi olarak yayın hayatına devam ediyor. Yani 2017 başından beri Fotoğraf Dergisi basılı olarak çıkmıyor. Yine iki ayda bir hazırlanıyor ve dijital platformlarda yerini alıyor.

Fotoğraf Dergisi’nin basılmamasının nedeni sadece maliyetler değil ne yazık ki. Artık bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de dergi satın alma alışkanlığı değişti ve azaldı. Bu sebepten dolayı Fotoğraf Dergisi artık e-dergi olarak çıkıyor ve çok daha fazla fotoğraf severin ulaşması için de tamamen ücretsiz yaptık.

Fotoğraf Dergisi’ni nasıl ve nerede okuyabiliriz?

Fotoğraf Dergisi’ne bilgisayarınızdan, web üzerinde http://www.dijimecmua.com/fotograf-dergisi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Akıllı telefon ve tablet kullanıyorsanız Fotoğraf Dergisi’ni “Dergilik” uygulamasını indirerek yine ücretsiz okuyabilir, cihazınıza indirebilirsiniz. Böylece gittiğiniz her yerde internet olmasa bile dergimizi okuyabilirsiniz.

Fotoğraf Dergisi basılı çıkacak mı?

Yukarıda da kısaca açıkladığım gibi şu anda dergi sadece dijital platformlarda yer alıyor.

Abone olabilir miyiz?

Dergimiz şu anda tamamen ücretsiz ve abonelik sistemi bulunmuyor.

Nasıl destek olabiliriz?

Fotoğraf Dergisi’ne destek olmak için sosyal medya hesaplarınızda paylaşımlar yapabilirsiniz. Daha fazla fotoğraf severe ulaşmamıza katkı sağlayabilirsiniz. #fotografdergisi

Fotoğraf Dergisi’nin tek gelir modeli olan reklamlar için çevrenizdeki firmaları yönlendirebilirsiniz.

Fotoğraf Dergisi’nde sürekli yazar olabilir miyim?

Dergide sürekli yazar olabilmek için fotoğraf konusundaki uzmanlığınızı yayın kurulumuza anlatmanız gerekiyor. Fotoğraf konusundaki tecrübeleriniz, yaptığınız yayınlar, açtığınız sergiler, daha önce yazdığınız yazılar ve uzmanlık alanınız bizim için çok önemli. Dergimizin sürekli yazar kadrosu uzun yıllarını bu işe adamış usta fotoğrafçı, akademisyen ve editörlerden oluşuyor.

Fotoğraf Dergisi’nde yazdığım bir yazı yayınlanabilir mi?

Fotoğraf Dergisi’nde konuk yazar olarak yazdığınız yazılarla yer alabilirsiniz. Bunun için öncelikle o yazıyı ve fotoğrafları bize ulaştırmanız gerekiyor. Yazıyı bize göndermeden, “bir yazı yazsam yayınlar mısınız?” gibi bir soru lütfen sormayın! Yazının özgünlüğü, alıntı ya da çeviri olup olmadığı, yazı dili, konusu bizim için çok önemli.

Okuyucu fotoğraflarını kullanıyor musunuz?

Okuyucu fotoğraflarına yer verdiğimiz “Yeni Yüzler” köşesi devam ediyor. Bu köşede yer almak için seçtiğiniz 20-25 adet fotoğrafı, kısa özgeçmişinizi ve bir portre fotoğrafınızı sadece wetransfer ile osbakir@fotografdergisi.com adresine gönderebilirsiniz. E-mail ile gelen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çok güzel bir fotoğraf çektim, göndersem yayınlar mısınız?

Ne yazık ki sadece tek fotoğraf kullandığımız bir köşemiz yok.

Fotoğraf Dergisi’ni özel yapan ne? Piyasadaki diğer fotoğraf yayınlarından farkı ne?

Fotoğraf Dergisi, Türkiye’de bugüne kadar fotoğraf alanında kesintisiz çıkan en uzun süreli yayın. 22 yılı geride bıraktığımız şu günlerde de yeni bir yapılanma içerisinde. Eskiden olduğu gibi bugün de en çok okunan fotoğraf yayını olma özelliğini koruyor.

Fotoğraf Dergisi, internete bugünkü kadar bağlı olmadığımız yıllarda neredeyse tek kaynaktı. Yıllar içerisinde internet ve değişen teknoloji ile dergideki içerikler ve konular da değişti. Her zaman fotoğraf severlere katkı sağlayacak bir yayın hazırlamak için ekipçe çalıştık. Her yazar o sayı için içeriğini ve yazacağı konuyu hazırladı. Böylece derginin içeriği internette arayıp bulamadığınız yazılardan oluştu. Fotoğraf Dergisi eskiden olduğu gibi yeni yayın döneminde de özgün, güvenilir, tarafsız ve daha yenilikçi bakış açısıyla çıkmaya devam edecek. Türkiye’de fotoğraf alanında en uzman ve profesyonel yazar kadrosu ile yine fotoğraf severlerin yanında olacak.

Fotoğraf Dergisi sosyal medya hesapları nelerdir?

Fotoğraf Dergisi web sitesi – www.fotografdergisi.com

Fotoğraf Dergisi Facebook sayfası – www.facebook.com/FotografDergisi

Fotoğraf Dergisi Twitter hesabı – twitter.com/FotografDergisi

Fotoğraf Dergisi Instagram hesabı – www.instagram.com/fotografdergisi