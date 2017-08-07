Fotoğraf Dergisi’nin 134.sayısı yayında…
Fotoğraf Dergisi’nin yeni yazarlarla güçlenen 134.sayısı (Ağustos-Eylül) yayında… Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen ve editörleri sizler için birbirinden ilginç ve faydalı makaleler hazırladı. Pek çok yeni bölüm ve incelemenin de yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni ücretsiz olarak bilgisayarlarınızdan http://www.dijimecmua.com/fotograf-dergisi/ linkini tıklayarak okuyabilirsiniz. “Dergilik” uygulamasıyla da cep telefonları ve tabletlerinize indirerek internet olmayan yerlerde bile istediğiniz zaman okuyabilirsiniz.
Fotoğraf Dergisi 134. Sayısında…
DOĞA VE YABAN HAYAT FOTOĞRAFÇILIĞI – Ali Şenel
OLYMPUS YOLLARDA: EVEREST ANA KAMP YÜRÜYÜŞÜ – Cenk Gençdiş
NE DİJİTALDEN, NE ANALOGDAN VAZGEÇERİM! – Engin Güneysu
POZOMETRELER VE IŞIK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ – Prof. Ergün Turan
GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNİN GETİRİLERİ ve GÖTÜRDÜKLERİ – Prof. Güler Ertan
FOTOĞRAFI NASIL ÖĞRENİRİZ? – Gökhan Korkmazgil
İKİ ÖNEMLİ ÇALIŞMANIN ALBÜMLERİ – Gültekin Çizgen
PORTFOLYO: İHYA BOZKURT
PAMUKKALE – İbrahim Zaman
NATIONAL GEOGRAPHIC FOTOĞRAFÇISI’NIN iPHONE İLE NE İŞİ OLUR? – Mehmet Ömür
MOBİL FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN 9 İPUCU – Pelin Ulca
FOTOĞRAFLARINIZA LIGHTROOM İLE… – Nezihi Gözen
PORTRE FOTOĞRAFI İÇİN TAVSİYELER – Doç. Oktay Çolak
DÜĞÜN FOTOĞRAFI BAŞLANGICI VE TARİHİ – Serhan Serter
MERSİN’İ IŞIKLA RESMEDEN USTA – Tekin Ertuğ
VİDEO ÇEKİMİ İÇİN HANGİ MAKİNEYİ ALMALIYIM? – Volkan Yetilmezer
BİR FOTOĞRAF BİR HİKAYE… – Nadir Ede
SON KARE – Prof. Mehmet Bayhan
FOTOĞRAF GÜNLÜĞÜ – Merih Akoğul
GEZİ FOTOĞRAFÇILIĞI – Faruk Akbaş
PROF. SABİT KALFAGİL SORULARINIZI YANITLIYOR
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