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Fotoğraf Dergisi’nin 134.sayısı yayında…

07.08.2017 - - Gündem, Öne Çıkanlar

Fotoğraf Dergisi’nin yeni yazarlarla güçlenen 134.sayısı (Ağustos-Eylül) yayında… Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen ve editörleri sizler için birbirinden ilginç ve faydalı makaleler hazırladı. Pek çok yeni bölüm ve incelemenin de yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni ücretsiz olarak bilgisayarlarınızdan http://www.dijimecmua.com/fotograf-dergisi/ linkini tıklayarak okuyabilirsiniz. “Dergilik” uygulamasıyla da cep telefonları ve tabletlerinize indirerek internet olmayan yerlerde bile istediğiniz zaman okuyabilirsiniz.

Fotoğraf Dergisi 134. Sayısında…

DOĞA VE YABAN HAYAT FOTOĞRAFÇILIĞI – Ali Şenel

OLYMPUS YOLLARDA: EVEREST ANA KAMP YÜRÜYÜŞÜ – Cenk Gençdiş

NE DİJİTALDEN, NE ANALOGDAN VAZGEÇERİM! – Engin Güneysu

POZOMETRELER VE IŞIK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ – Prof. Ergün Turan

GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNİN GETİRİLERİ ve GÖTÜRDÜKLERİ – Prof. Güler Ertan

FOTOĞRAFI NASIL ÖĞRENİRİZ? – Gökhan Korkmazgil

İKİ ÖNEMLİ ÇALIŞMANIN ALBÜMLERİ – Gültekin Çizgen

PORTFOLYO: İHYA BOZKURT

PAMUKKALE – İbrahim Zaman

NATIONAL GEOGRAPHIC FOTOĞRAFÇISI’NIN iPHONE İLE NE İŞİ OLUR? – Mehmet Ömür

MOBİL FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN 9 İPUCU – Pelin Ulca

FOTOĞRAFLARINIZA LIGHTROOM İLE… – Nezihi Gözen

PORTRE FOTOĞRAFI İÇİN TAVSİYELER – Doç. Oktay Çolak

DÜĞÜN FOTOĞRAFI BAŞLANGICI VE TARİHİ – Serhan Serter

MERSİN’İ IŞIKLA RESMEDEN USTA – Tekin Ertuğ

VİDEO ÇEKİMİ İÇİN HANGİ MAKİNEYİ ALMALIYIM? – Volkan Yetilmezer

BİR FOTOĞRAF BİR HİKAYE… – Nadir Ede

SON KARE – Prof. Mehmet Bayhan

FOTOĞRAF GÜNLÜĞÜ – Merih Akoğul

GEZİ FOTOĞRAFÇILIĞI – Faruk Akbaş

PROF. SABİT KALFAGİL SORULARINIZI YANITLIYOR

HABERLER/SERGİLER

İNCELEMELER

YENİ YÜZLER

ÜRÜNLER

TEKNOLOJİ

MOBİL FOTOĞRAFÇILIK

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