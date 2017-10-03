Fotoğraf Dergisi’nin 135.sayısı yayında…

Fotoğraf Dergisi’nin yeni yazarlarla güçlenen 135.sayısı (Ekim-Kasım) yayında…

Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen ve editörleri sizler için birbirinden ilginç ve faydalı makaleler hazırladı. Pek çok yeni bölüm ve incelemenin de yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni ücretsiz olarak “Dergilik” ve “Magzter” uygulamaları ile cep telefonlarınızda ve tabletlerinizde indirip/okuyabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan okumak için bu linki tıklayabilirsiniz: http://bit.ly/2w3WHAU

Ayrıca Apple App Store’dan da Fotoğraf Dergisi’nin kendi uygulamasını indirerek yine dergimizi istediğiniz yerde ücretsiz okuyabilirsiniz.

Fotoğraf Dergisi 135. Sayısında…

HABERLER / SERGİLER

ÜRÜNLER

İLK İNSAN FOTOĞRAFI – Nadir Ede

GEZİ FOTOĞRAFÇILIĞI – Çarşı/Pazar – Faruk Akbaş

ELLE NETLEME… – Gökhan Korkmazgil

SEVGİ BİRBİRİMİZE, BARIŞ HEPİMİZE – Prof. Güler Ertan

FOTOĞRAF GÜNLÜĞÜ – Merih Akoğul

POZOMETRELER VE IŞIK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ – Prof. Ergün Turan

OLYMPUS YOLLARDA: PUSHKAR PANAYIRI – Cenk Gençdiş

BAKIŞ AÇISININ ÖNEMİ – İbrahim Zaman

PORTFOLYO: SEFA YAMAK

ETKİLİ PORTRE FOTOĞRAFI İÇİN TAVSİYELER – 2 – Prof. Oktay Çolak

MANZARA FOTOĞRAFINDA IŞIK – Ali Şenel

AKILLI TELEFONLARLA ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLER METROPOLITAN MÜZESİ’NE NASIL GİRDİ? – Mehmet Ömür

DÜĞÜN FOTOĞRAFINDA İFADE YAKLAŞIMLARI – Serhan Serter

TELEFONUNUZLA GECE FOTOĞRAFI ÇEKMEK İÇİN 9 İPUCU – Pelin Ulca

TUĞRUL ÇAKAR Anısına…

ARA GÜLER’E DAİR – Tekin Ertuğ

VİDEO ÇEKİMİ İÇİN GİMBAL’I ALMALIYIM? – Volkan Yetilmezer

LUMINAR İLE FOTOĞRAF DÜZENLEMEK – Nezihi Gözen

İNCELEMELER

SON KARE – Prof. Mehmet Bayhan