Fotoğraf Dergisi’nin 135.sayısı yayında…
Fotoğraf Dergisi’nin yeni yazarlarla güçlenen 135.sayısı (Ekim-Kasım) yayında…
Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen ve editörleri sizler için birbirinden ilginç ve faydalı makaleler hazırladı. Pek çok yeni bölüm ve incelemenin de yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni ücretsiz olarak “Dergilik” ve “Magzter” uygulamaları ile cep telefonlarınızda ve tabletlerinizde indirip/okuyabilirsiniz.
Bilgisayarınızdan okumak için bu linki tıklayabilirsiniz: http://bit.ly/2w3WHAU
Ayrıca Apple App Store’dan da Fotoğraf Dergisi’nin kendi uygulamasını indirerek yine dergimizi istediğiniz yerde ücretsiz okuyabilirsiniz.
Fotoğraf Dergisi 135. Sayısında…
HABERLER / SERGİLER
ÜRÜNLER
İLK İNSAN FOTOĞRAFI – Nadir Ede
GEZİ FOTOĞRAFÇILIĞI – Çarşı/Pazar – Faruk Akbaş
ELLE NETLEME… – Gökhan Korkmazgil
SEVGİ BİRBİRİMİZE, BARIŞ HEPİMİZE – Prof. Güler Ertan
FOTOĞRAF GÜNLÜĞÜ – Merih Akoğul
POZOMETRELER VE IŞIK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ – Prof. Ergün Turan
OLYMPUS YOLLARDA: PUSHKAR PANAYIRI – Cenk Gençdiş
BAKIŞ AÇISININ ÖNEMİ – İbrahim Zaman
PORTFOLYO: SEFA YAMAK
ETKİLİ PORTRE FOTOĞRAFI İÇİN TAVSİYELER – 2 – Prof. Oktay Çolak
MANZARA FOTOĞRAFINDA IŞIK – Ali Şenel
AKILLI TELEFONLARLA ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLER METROPOLITAN MÜZESİ’NE NASIL GİRDİ? – Mehmet Ömür
DÜĞÜN FOTOĞRAFINDA İFADE YAKLAŞIMLARI – Serhan Serter
TELEFONUNUZLA GECE FOTOĞRAFI ÇEKMEK İÇİN 9 İPUCU – Pelin Ulca
TUĞRUL ÇAKAR Anısına…
ARA GÜLER’E DAİR – Tekin Ertuğ
VİDEO ÇEKİMİ İÇİN GİMBAL’I ALMALIYIM? – Volkan Yetilmezer
LUMINAR İLE FOTOĞRAF DÜZENLEMEK – Nezihi Gözen
İNCELEMELER
SON KARE – Prof. Mehmet Bayhan