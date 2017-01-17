Fotoğrafçılara özel WD ürünleri Zoom İthalat’ta…

Depolama teknolojileri ve çözümleri ile tanınan ve SanDisk’i de bünyesinde barındıran Western Digital’in fotoğrafçılara özel ürünleri artık Zoom İthalat’ta satılacak.

Fotoğraf sektörünün en eski distribütörlerden olan Zoom İthalat, Olympus, Tamron, Manfrotto, Profoto, Lume Cube gibi markaların yanına depolama alanındaki uzmanlığı ile tüm fotoğraf severlerin yakından tanıdığı bir marka olan WD’yi de ekledi.

Özellikle üst seviye depolama çözümleri konusunda iddialı ürünlere sahip olan WD, fotoğrafçıların yedekleme, uzaktan erişim (kişisel bulut) ve güvenlik gibi sorunlarına dikkat çekiyor. Ülkemizdeki fotoğrafçılar veri güvenliğini maalesef arka plana attıkları için bu konuda pek çok problem yaşıyor. İlk başta pahalı gibi gözüken ve yurt dışında neredeyse tüm fotoğrafçıların kullandığı RAID sistemler artık Türkiye’de de daha fazla tanınmaya ve kullanılmaya başlandı. Fotoğrafçılara özel WD ürünleri hakkında Zoom İthalat Türkiye gelenlinde çeşitli etkinliklerde yapacak.