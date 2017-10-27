Fotoğraflarınızı siber tehditlere karşı koruyun

İster müşterilerimiz için çektiğimiz profesyonel fotoğraflar, ister hobi amaçlı olarak çektiklerimiz ya da ailemizi, arkadaşlarımızı içeren kişisel hatıralar da olsa fark etmiyor; dijital fotoğraflar bugün birçok insanın en değerli verileri arasında sayılıyor. Türkiye’de, 1000 katılımcıyla gerçekleştirilen bir ankete[1] göre, insanların %73’ü için cihazlarında sakladıkları en önemli veriyi kendilerinin, çocuklarının veya eşlerinin fotoğrafları oluşturuyor.

Ne yazık ki fotoğraflarımızı o ya da bu şekilde kaybettiğimiz zaman, genellikle onları kurtarmak imkansız olabildiği gibi, bu da bir sorun haline geliyor. Kim değerli kişisel anılarını, önemli bir iş kontratını, hatta profesyonel bir fotoğrafçı olarak itibarını kaybetmek ister ki?

Fotoğraf makinenizin, akıllı telefonunuzun veya depolama cihazınızın çalınması dışında, günümüzde dijital fotoğrafların kaybedilmesine en sık yol açan sebep siber tehditler oluyor.

Ne yapmalı?

“Siber tehdit” denince ilk akla gelen çözüm, saygın bir güvenlik çözümü kullanmak olabilir ve tabi ki dijital cihazlarınızı zararlı yazılımlardan korumak son derece önemlidir. Bununla birlikte, öncelikle, cihazlarınızda sakladığınız verilerin düzenli olarak yedeklemesini yapmak çok akıllıca bir hareket olacaktır. Cihazlarınıza hiçbir zaman bir zararlı yazılım bulaşmasa bile, sabit diskiniz veya başka bileşenler sizi yarı yolda bırakırsa değerli verilerinize ulaşmak için çok uğraşmanız gerekebilir. Böyle bir durumda verilerinizi yedeklemiş olduğunuza çok sevineceksinizdir.

Benzer bir şekilde, işletim sisteminizi, cihazınızın donanım yazılımını veya cihazlarınız üzerinde kullandığınız diğer yazılımları güncel tutmak da siber korsanların dosyalarınıza erişimini zorlaştıracaktır. Çünkü söz konusu güncellemeler, genellikle suçlular tarafından kötüye kullanılabilecek yazılım açıklarını kapatmak için önemli güvenlik yamaları içerirler.

Sıcak gündem maddesi: Fidye yazılımları

Bu günlerde kullanıcıları etkileyen en kötü namlı zararlı yazılım türü, fidye yazılımları. Bu senenin ilk yarısında görülen yaygın saldırılardan bu yana WannaCry ve Petya (exPetr) isimlerini duymayan pek az insan kaldı. Suçlular ağırlıklı olarak iş dünyasını hedef alsa da, bireysel kullanıcılar da her geçen gün kurbanlar arasına katılıyor. Fidye yazılımları tüm dünyada sıcak bir gündem maddesi haline geldi ve Türkiye’de de birçok kullanıcı bu salgının kurbanı olmuş durumda. Kaspersky Lab’ın yakın zamanda yaptığı bir araştırmaya[2] göre Türkiye, 2016-2017 döneminde herhangi bir zararlı yazılım saldırısına uğrayan kullanıcılarına oranla, kişisel bilgisayarları hedef alan fidye yazılımlarının saldırısına uğrayan kullanıcılar özelinde en büyük paya sahip ülke olarak birinci sırada bulunuyor.

Fidye yazılımları, cihazlarınıza kötü amaçlı linkler ve gönderi ekleri, yazılım açıkları veya böyle bir zararlı yazılımın bulaşmış olduğu bir depolama cihazı aracılığıyla bulaşabilir. Saldırganlar genellikle verilerinizi kilitlemiş olan şifreyi açacak parolanın karşılığında fidye talep ederler ve bu süreç sonunda onlara yeniden ulaşırsınız, fakat bu sürecin beklediğiniz gibi işlemeyebilir ve verilerinize hiçbir zaman ulaşamayabilirsiniz. Ne yazık ki bu gibi örneklere yeterince sık rastlanıyor.

Tıkladığınız linklere, düştüğünüz sayfalara dikkat ederek, yazılımlarınızı güncelleyerek ve düzenli, hatta çoklu yedeklemeler yaparak cihazlarınıza zararlı yazılım bulaşma riskini azaltabilirsiniz, fakat güçlü ve uzman bir siber güvenlik yazılımı kullanmak hayatınızı çok daha kolaylaştıracak ve verilerinizi daha güvenli tutacaktır. Kaspersky Lab farklı platform ve işletim sistemleri üzerinde çalışan cihazları korumak üzere tasarlanmış, dünya standartlarında bir çok güvenlik çözümü sunuyor. Bazı Kaspersky Lab ürünlerinin veri yedekleme ve online yedekleme özellikleri ve bulunuyor.

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