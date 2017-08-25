Galaxy Note8 kamerası ne sunuyor?

Samsung Electronics, Note serisinde yeni bir aşama olan Galaxy Note8’i tanıttı. Yeni Galaxy Note8 ile kullanıcılar daha büyük Sonsuz Ekranı tek elle rahatlıkla kavrarken, gelişmiş özelliklere sahip akıllı kalem S Pen sayesinde daha kişisel iletişim kurabiliyor ve Samsung’un şimdiye kadarki en iyi akıllı telefon kamerası ile kaliteli görüntüler yakalayabiliyor.

Telefon alırken kullanıcıların dikkat ettiği özelliklerden biri de kamera. Akıllı telefonlarında her zaman güçlü kamera özellikleri sunan Samsung bakalım Note8 modelinde neler yapmış?

Galaxy Note8, arka yüzünde Optik Görüntü Sabitleme özelliği ve geniş açı ile telefoto lenslere sahip iki adet 12MP kamera ile donatıldı. İster yeni bir şehir keşfediyor, isterse arka bahçenizde geziyor olun, Optik Görüntü Sabitleme özelliği sayesinde artık daha net görüntüler çekebileceksiniz.

Gelişmiş fotoğraf deneyimi için, Galaxy Note8, Canlı Odak özelliğiyle de alan derinliğini kontrol etmenize ve ön izleme modunda veya fotoğrafı çektikten sonra arka planı bulanıklaştırabilmenize imkan tanıyor. İkili Çekim modu ile arka yüzdeki iki kamera da aynı anda fotoğraf çeker ve telefoto lenslerin çektiği yakın plan görüntü ile tüm arka planı alan geniş açı lenslerden gelen görüntüden oluşan iki fotoğrafı da kaydetmenizi sağlar.

Hızlı Otomatik Odaklı Dual Piksel sensör ile gelen geniş açı lensler loş ışıkta bile daha keskin ve net çekimler yapmanızı sağlar. Galaxy Note8’in ön yüzünde ayrıca, net selfie’ler ve görüntülü sohbetler için endüstri lideri Akıllı Otomatik Odak özellikli 8MP ön kamera bulunuyor.

Ana Kamera: İkisi de Optik İmaj Sabitleyiciye sahip Çift Kamera Dual OIS

– Geniş-Açı: 12MP Dual Pixel AF, F1.7, OIS

– Telefoto: 12MP AF, F2.4, OIS

– 2X optik zoom, 10X dijital zoom

Ön Kamera: 8MP AF, F1.7

Galaxy Note8, Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı renklerinde Eylül ortasında 4999 TL’lik yüksek bir fiyatla satışa sunuluyor.