iMac, MacBook ve MacBook Pro Güncellendi

Apple iMac serisini, üç kata kadar daha güçlü grafikler, daha hızlı işlemciler ve depolama seçenekleri, Thunderbolt 3 ve daha parlak Retina ekranlarla yeniledi. Giriş seviyesi 21.5 inç iMac’e Retina 4K ekran ve ayrık grafik işlemci eklendi. İnanılmaz ince ve pürüzsüz kasası, hızlı işlemcileri, depolama alanı ve etkileyici Retina ekranıyla iMac modelleri, masaüstü bilgisayarların en üst seviyesini belirliyor. 3D grafikler, video düzenleme ve oyunlar için güçlü performans sunan iMac, bu sonbaharda çıkacak macOS High Sierra ile sanal gerçeklik içerikleri oluşturmak için de harika bir platform haline geliyor. Apple ayrıca MacBook ve MacBook Pro modellerini daha hızlı işlemcilerle güncelledi. MacBook serisine daha hızlı SSD’ler ekleyen Apple, yeni bir 13 inç MacBook Pro’yu da tanıttı.

iMac

4,2 GHz’e ulaşan hızını Turbo Boost ile 4.5 GHz’e kadar çıkarabilen, daha hızlı Kaby Lake işlemcilerle yenilenen iMac, bir önceki nesle göre iki kat daha fazla belleğe destek veriyor. Fusion Drive ise şimdi tüm 27 inç yapılandırmalarında ve en üst seviye 21.5 inç iMac’te standart hale geldi. SSD depolama seçenekleri yüzde 50’ye kadar daha hızlı olan iMac, şimdi en güçlü ve çok yönlü bağlantı noktası olan Thunderbolt 3’e de sahip.

8 GB’a kadar vRAM bulunan yeni Radeon Pro 500 serisi sayesinde de iMac serisinin grafik performansı çok daha güçlendi. 21.5 inç model üç kata kadar daha yüksek performans sergilerken, 27 inç model ise yüzde 50’ye kadar daha hızlı.

iMac ayrıca bugüne kadarki en iyi Mac ekranına sahip. 500 nit ile yüzde 43 daha parlak olan ve 1 milyar renge destek veren ekran, çok daha canlı ve gerçekçi bir izleme deneyimi sunuyor.

MacBook ve MacBook Pro

İnce ve hafif tasarımları, güçlü performansları, muhteşem ekranları ve gün boyu süren pil ömrü ile Mac dizüstü bilgisayarlar dünyanın en iyi taşınabilir bilgisayar deneyimini sunuyor.* MacBook şimdi, 1.3 GHz’e kadar ulaşabilen hızını Turbo Boost ile 3.6 GHz’e kadar çıkarabilen Kaby Lake Core i7 işlemcilerine ve yüzde 50 daha hızlı SSD’ye sahip olmasının yanında iki kat daha fazla belleğe de destek veriyor. Sadece 900 gram ağırlığında ve 13,1 mm inceliğindeki MacBook, gün boyunca hareket halinde kullanabileceğiniz en ince ve hafif dizüstü bilgisayarlardan…

Güncellenen 13 inç MacBook Pro’da 3.5 GHz’e ulaşabilen hızını Turbo Boost ile 4.0 GHz’e kadar çıkaran ve 15 inç MacBook Pro’da ise 3.1 GHz’e ulaşabilen hızını Turbo Boost ile 4.1 GHz’e kadar çıkaran Kaby Lake Core i7 işlemciler bulunuyor. 15 inç MacBook Pro şimdi daha fazla video belleği olan daha güçlü grafik işlemcilerle yenilenirken, 13 inç MacBook Pro’lar arasına 6.299 TL fiyatlı yeni bir model ekleniyor. Çığır açan Touch Bar ve Touch ID, 500 nit muhteşem Retina ekran, Thunbderbolt 3 ve taşınabilir bir tasarımda sunulan inanılmaz performans ile MacBook Pro, Apple’ın bugüne kadar ürettiği en iyi profesyonel dizüstü bilgisayar.