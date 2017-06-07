iMac Pro Aralık’ta Satışa Çıkıyor

Apple, zorlu iş akışlarına sahip profesyonel kullanıcılar için tasarlanan yepyeni bir iş istasyonu sınıfı iMac Pro’nun ön tanıtımını yaptı. Yeni iMac Pro, göz kamaştırıcı 27 inç Retina 5K ekranı, maksimum 18 çekirdekli Xeon işlemcisi ve 22 Teraflops’a kadar çıkan grafik işleme birimiyle gelmiş geçmiş en güçlü Mac. iMac Pro, gelişmiş grafik düzenleme, sanal gerçeklik içeriği oluşturma ve gerçek zamanlı 3D işleme için kusursuz performansı, yeni uzay grisi kasasıyla sunuyor. iMac Pro’nun Aralık ayında satışa çıkması planlanıyor.

Apple, en son teknolojiye ve yüksek üretim sistemine modüler bir tasarımla ve son teknoloji profesyonel bir ekranla erişmek isteyen profesyonel müşterileri için iMac Pro’nun yanı sıra tamamen yeniden tasarlanmış yeni nesil Mac Pro üzerinde çalışıyor.

iMac Tasarımında İş İstasyonu Sınıfı Performans

18 çekirdeğe kadar yeni nesil Xeon işlemcileriyle iMac Pro en zorlu profesyonel iş akışları için tasarlandı. Flash mimarisi ve tamamen yeni termal tasarımıyla iMac Pro aynı ince ve kusursuz iMac tasarımında yüzde 80’e kadar daha fazla soğutma kapasitesi sunuyor. Yeni uzay grisi kasası ve 1 milyar rengi destekleyen etkileyici 27 inç Retina 5K ekranıyla iMac Pro güçlü olduğu kadar göz alıcı.



Bir Mac’te Bulunan En Gelişmiş Grafikler

iMac Pro’da, Mac’de şimdiye kadarki en gelişmiş grafikleri sağlayan yeni Radeon Pro Vega GPU bulunuyor. iMac Pro, gelecek nesil işlem çekirdeği ve 16 GB’a kadar dahili yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM2), Vega GPU ile gerçek zamanlı 3D render alma ve etkileyici, yüksek kare hızlı VR için 11 Teraflop tek duyarlı işlem gücü sunuyor. Yarı hassas hesaplama, yapay zeka teknolojileri için ideal olan iMac Pro, 22 Teraflop’a kadar performans sağlıyor.

Hızlı Depolama ve Gelişmiş I/O

iMac Pro 4 TB’ye kadar SSD ve 128 GB’a kadar ECC belleğe kadar destek veriyor ve dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktasıyla iki yüksek performanslı RAID dizisine ve iki 5K ekrana aynı anda bağlanabiliyor. İlk kez bir Mac’te 10 kat daha hızlı ağ oluşturmak için 10 GB Ethernet özelliği iMac Pro’da sunuluyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

iMac Pro’nun Aralık ayında satışa çıkması planlanıyor.