İnceleme: 3 Legged Thing Albert karbon fiber

3 Legged Thing markalı tripodlardan daha öncede bazı modelleri sizler için incelemiştik. Bu sefer yine farklı, sağlam ve detaylı tasarımı ile dikkat çeken 3 Legged Thing Albert karbon fiber tripod ve Airhed 360 kafayı inceliyoruz.

3 Legged Thing, tripod dünyasında farklı tasarımları ile dikkat çeken ve kısa bir sürede pek çok fotoğraf severin ilk tercihi haline gelen bir marka. Türkiye’ye ise distribütörü Nar Teknoloji tarafından getiriliyor.

3 Legged Thing markalı tripodların bir diğer ilginç tarafı ise modellerine verdikleri isimler. Biz bile bazen incelerken ya da bir şeyler yazarken bu model isimlerini karıştırabiliyoruz. İncelediğimiz bu modelin adı: “Albert”. Orijinal sitesinde bu modelin tanıtımında Albert Einstein’ın şu sözü yer alıyor: “Mantık sizi A'dan B'ye götürebilir. Hayal gücü her yere…"

Karbon fiber gücü…

3 Legged Thing Albert karbon fiber modeli, ilk bakışta küçük denebilecek boyutlara sahip bir seyahat tripodu görüntüsü veriyor. Evet, bu tripod ile iyi bir seyahat arkadaşı olabilirsiniz. Fotoğraf çantanıza kolayca bağlayabileceğiniz, el bagajınıza sığdırabileceğiniz bu model, modüler tasarımı ile dikkat çekiyor.

3 Legged Thing Albert karbon fiber tripod, farklı işlerde çalışan fotoğrafçılar için de uygun… Çünkü karbon fiber malzemeden yapıldığı için 1.85 kg ağırlığı sahip bu model, inanılmaz ancak 30kg’lık yük taşıyabiliyor. Bu özelliği sayesinde de sadece aynasız modeller ve hafif DSLR modelleri için değil, çok daha ağır fotoğraf ve video ekipmanları için de tercih sebebi olabiliyor. Örneğin, büyükçe bir DSLR ve 70-200 f/2.8 objektifi rahatça dengeli şekilde taşıyabiliyor. Hatta biz orta format bir makine takarak da inceledik. Sonuç gayet başarılı…

179cm’e kadar uzuyor!

Tripod kapalı halde 41cm gibi kompakt bir boyuta sahip. Tüm ayaklar ve orta kolon açıldığında ise 179cm’e kadar uzayabiliyor. En açık konumda bile sağlam ve stabil bir çalışma ortamı sağlıyor. Rüzgarlı bir ortamda çekim yapılacaksa, tripodun orta kolon altında bulunan ve ağırlık bağlamaya yarayan bölüme fotoğraf çantanızı ya da kendi çantası içerisine ağırlık koyarak bağlamanız mümkün.

Monopod lazım mı?

Diğer 3 Legged Thing tripod modellerinde olduğu gibi Albert modelinde de bir ayak çıkartılarak monopod olarak kullanılabiliyor. Monopod, mikrofon tutucu ya da isterseniz selfie çubuğu olarak da kullanabilirsiniz.

3 kademeli olan üst bölüm istenirse orta kolondan çıkarılabiliyor ya da tripoda ters bağlanabiliyor.

3 Legged Thing Albert karbon fiber modeli, yüksek bir tripod ihtiyacı olanların, stüdyoda ve seyahat ederken tek bir tripodla çalışmak isteyenlerin mutlaka incelemesi gereken çok yönlü bir model.

3 Legged Thing modelleri hakkında detaylı bilgi için: http://www.narteknoloji.ist/online-satis/3-legged-thing-urunleri