İnceleme: 3 Legged Thing “L Braket”

Son dönemlerde tripod sektöründe bir hayli dikkat çeken 3 Legged Thing’in bu sefer bir tripod modelini değil, yeni tasarladığı “L Braket” aksesuarını inceleyeceğiz.

3 Legged Thing yeni QR11-LC L braket sistemi, makinenizin yatay konumdan dikey konuma kolaylıkla geçirilmesine yardımcı olan sağlam ve kullanışlı bir ekipman. Aynasız ve DSLR fotoğraf makinelerinin hemen hepsine uyan bu aksesuar size çekim esnasında kesintisiz ve zahmetsiz bir iş akışı sunuyor.

3 Legged Thing QR11-LC L braket sisteminin yan kısmına pek çok farklı aksesuar bağlanabiliyor. Biz çekimlerimizde farklı tutucu ekipmanlarla küçük ve orta boy LED ışıklar ve küçük bir monitör bağladık. Normalde bu tarz çoğu ekipman için fotoğraf makinesinin flaş kızağı kullanılır ve ikinci bir aksesuar kullanmak gerektiğinde de büyük sıkıntı yaşanabilir. L braket ile farklı aksesuarlar için ilave bir yer daha kazanılmış oluyor. Özellikle video çekimleri sırasında L brakete bağlanacak bir monitör oldukça kullanışlı oluyor.

L braket, Arca Swiss kelepçeler ve kafalarla uyumlu olarak kullanılabiliyor. Detaylı bilgi için buraya bakablirsiniz.