İnceleme: 3 Legged Thing Travis Travel Tripod

Tasarımı, malzeme kalitesi ve detaylara verilen önemle ilk başta dikkati çeken bir tripod markası olan 3 Legged Thing’in Travis Travel modelini inceledik. Bu yeni nesil tripod işlevsellik ve kullanım kolaylığı ön planda tutularak tasarlanmış. Günlük kullanım ve özellikle seyahatlerde size eşlik etmesi için düşünülen Travis Travel modeli 4 bölüm açılabilen bacak yapısı ile 18kg’a kadar ağırlık taşıyabiliyor. Buna karşın tripodun kendi ağırlığı ise sadece 1.6kg. Her zaman yanınızda taşıyabilmeniz için tripodun bacakları dışa doğru katlanarak 45cm’lik ideal bir kapalı uzunluğa sahip oluyor.

3 Legged Thing markası ülkemize Nar Teknoloji distribütörlüğüyle geliyor. Marka tüm dünyada detaylara verdiği önemle tanınıyor. Örneğin, tripodun şık bir taşıma çantası bulunuyor. Ayrıca tripod kapası için özel bir kılıf ve fotoğraf makinenizin tripod bağlantı plakasına kolay takılması için de özel bir aparat bulunuyor. Bu özel aparat bir anahtarlık gibi dizayn edilmiş, bir tarafında alyan anahtarı ve hatta gazoz açacağı bile var. Yanınızda bozuk para taşıma derdini bitiren bir çözüm…

Tripodun bir diğer önemli avantajı ise bir ayağın çıkarak monopod olarak kullanılabilmesi. Bu işlemi çok kolay ve hızlı yapabiliyorsunuz. Böylece satın aldığınız ürünü iki farklı şekilde de kullanabiliyorsunuz.

Magnezyum alaşımlı bu model 18kg’lik yük taşıma kapasitesine sahip ve maksimum yüksekliği 165cm. Ayakları tam açık pozisyonda ise minimum 11cm yüksekliğe sahip oluyor. Böylece yere daha fazla yaklaşarak makro çekimlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Seyahatlerde fotoğraf çantanızda veya kendi şık taşıma çantasında taşıyabileceğiniz, stabil yapısı ile güvenle kullanabileceğiniz 3 Legged Thing Travis Travel tripodu, Nar Teknoloji bayilerinde ve online fotoğraf mağazalarında bulabilirsiniz.

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