İnceleme: Canon Powershot G1 X Mark III

Canon’un ünlü PowerShot ürün ailesi içerisinde yer alan ve APS-C sensör büyüklüğüne sahip ilk model olan G1 X Mark III ile hafta sonu Sapanca ve çevresinde değişik ortamlarda test çekimleri gerçekleştirdik.

24 Milyon piksellik bu yeni kompakt model tahmin edeceğiniz gibi pek çok gelişmiş özelliğe sahip. İlk elden detaylı incelemesini Canon ürün müdürü Mert Gündoğdu yaptı. Yazısını burada okuyabilirsiniz.

Bu yazımızda Canon Powershot G1 X Mark III’e teknik özellikler açısından değil, tamamen kullanıcı deneyimleri üzerinden bakacağız.

* Canon Powershot G1 X Mark III’ün tasarımı ve gövdesinde kullanılan malzeme yapısı oldukça iyi. DSLR kullanımına alışkın fotoğrafçıların her zaman söylediği, serçe parmağım boşta kalıyor ifadesi bu modelde de geçerli. Ancak zaten bu modelin esas işlevi elinize tam oturması değil tabi ki…

* Kullandığı APS-C büyüklüğünde sensöre göre gövde yapısı oldukça küçük ve hafif.

* Makinenin açılış-kapanış süresi gayet iyi…

* 24-72mm 3x optik zoom bana göre biraz kısa. Kullanırken biraz daha uzun bir tele aralığı aradım. 105mm gibi…

* Pek çok fotoğraf severin sadece biraz daha büyük bir sensör için aynasız fotoğraf makinesi almasına gerek duymayacağı hızlı bir model.

* Pil süresi günlük kullanımlarda oldukça yeterli.

* Menüsü kafanızı karıştıran detaylardan arındırılmış ve gayet sade.

* Dahili wi-fi ve bluetooth ile çekilen fotoğraflar akıllı cihazlara kolayca gönderilebiliyor.

* IS (Görüntü Sabitleyici) modu hem fotoğraf hem de video çekiminde kullanılabiliyor. Özellikle video çekimindeki performansı başarılı.

* Time Lapse konusunda detaylı bir menü ve seçenekler sunulmuş. Ancak çekimlerimde time lapse yapmayı denemedim.

* Video için bazı kullanıcıların ilk aklına “4K” var mı sorusu gelecektir. Bu modelde 4K yok, video 1080p 60fps’ye kadar imkan veriyor.

* f/2.8-5.6 diyafram değeri APS-C sensöre sahip böyle bir model için tatminkar.

* LCD’nin hareketli olması çok yerinde bir karar olmuş. Artık pek çok kullanıcı kendi videolarını kendisi çektiği için LCD’nin kullanıcı tarafından da görülebilmesi büyük avantaj. Tabi bir de selfie konusu var. Ayrıca dokunmatik ekranın hassaslığı ve kullanışlılığı da güzel…

* Dahili EVF biraz küçük olsa da, illa vizör olsun diyen sevgili fotoğraf severler için yeterli olacaktır.

* ISO 100-25600 aralığı daha ne olsun dedirtecek cinsten. Ama hemen gidip de 25600 ISO’da fotoğraf çekmeyin tabi… Kısaca ISO’yu abartmadan kullanın.

* Seri ve gece çekimlerini deneyimlemedim. Ancak gördüğüm örnek çekimlerde 7fps hızı başarılı bir şekilde veriyordu.

* Sonuç olarak Canon Powershot G1 X Mark III büyük sensörü, yüksek görüntü kalitesi, kullanım kolaylığı, sağlam gövdesi ve kompakt yapısı ile pek çok fotoğraf severin ilgisini çekecektir.

Çekim örneklerini görmek için aşağıdaki yön tuşlarını kullanabilirsiniz.