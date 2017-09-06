İnceleme: Epson L1800

Son yıllarda hiç fotoğraf bastırdınız mı? Peki, çektiğiniz güzel bir fotoğrafı bastırıp hediye etiniz mi? Bence her ikisini de bir an önce yapmaya başlayın. Öncelikle kendinize ait iyi bir baskı portfolyo hazırlayın. Önerim, her ay seçtiğiniz 3-4 fotoğrafı A3 boyutunda bastırın ya da kendiniz basın. Bir süre sonra elinizin altında özenle basılmış bir fotoğraf arşiviniz olacaktır. Evet, arada bir sevdiklerinizin özel günlerinde de bu baskılardan onlara hediye edin. Fotoğraf, paylaşıldığı ve duvarlarımızda yer aldığı sürece çok daha etkili olacaktır.

Epson'un ilk A3+ 6 renkli mürekkep tanklı yazıcısı

Fotoğraf baskı konusu belki birçoğunuza zor geliyordur. Bu sefer size keyifli baskılar yapabileceğiniz, profesyonel bir yazıcı olan Epson'un ilk A3+ 6 renkli mürekkep tankı sistemine sahip yazıcısı, L1800’den kısaca bahsetmek istiyoruz. Epson L1800, evde ve ofisinizde az yer kaplayacak, düşük maliyetle baskı alabileceğiniz uyun bir mürekkep püskürtmeli yazıcı…

Düşük maliyetli baskı

Epson L1800, 6 renkli mürekkep tankı sistemi ile hacimli baskılar alınabilecek bir model. Yazıcı 70 ml kapasiteli mürekkep şişeleri ile birlikte geliyor. Bu sayede sürekli yenileme gerektirmeden uzun bir süre baskı yapmanıza imkan veriyor. Bu sayede de çok düşük maliyetle baskılar alınabiliyor.

Mürekkep kartuşları bittiğinde ya da azaldığında ise belirgin etiketleme ve damlatmaz nozül ile hızlı ve kolayca yeniden dolum yapılabiliyor.

Hız, performans

L1800, normal siyah beyaz ve renkli baskıda dakikada 15 sayfaya kadar maksimum baskı alabilir. Yaklaşık 191 saniyede ise A3 boyutunda fotoğraf baskısı alınabiliyor. Yüksek kapasiteli mürekkep tankı sistemi, yeniden doldurma gerektirmeden yaklaşık 1800 adet 10x15cm ebadında fotoğraf basma olanağı da sağlıyor.

Fotoğraf baskısı…

Epson, çok uzun zamandır fotoğraf severlerin yazıcı denildiğinde ilk aklına gelen markalardan biri olmuştur. Bunda geliştirdiği yenilikçi modeller ve fotoğraf baskısı konusundaki uzmanlığının yeri oldukça fazladır. Epson L1800 modelinde de içindeki Epson Micro Piezo teknolojisi, orijinal Epson mürekkep ve sürekli mürekkep beslemesiyle birlikte, A3+ boyutuna kadar hassas, tutarlı ve fotoğraf severleri memnun edecek baskı garantisi verir. Amaca yönelik olarak tasarlanan uzun ömürlü mürekkep tankı daha fazla fotoğraf baskısı anlamına gelir ve orijinal olmayan doldurma mürekkep sistemlerinden kaynaklanabilen zayıf baskı kalitesi riskini ortadan kaldırır.

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