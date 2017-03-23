İnceleme: Epson SureColor SC-P600

Uzun süredir profesyonel fotoğrafçıların çok yakından tanıdığı bir marka olan Epson’un A3+ baskı boyutuna sahip yazıcısı SureColor SC-P600’ü inceledik.

SureColor SC-P600, A3+ boyutuna kadar yüksek kaliteli fotoğraf baskıları alınabilen, kablosuz bağlantı özelliğine sahip hızlı, esnek ve kolay kullanılabilen bir yazıcı. SureColor SC-P600, Epson'un türünün en iyisi A3+ fotoğraf yazıcısı olarak biliniyor. Böyle bir yazıcı hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılara son derece uygun gelişmiş özellikler ve yüksek verimlilik sunuyor. Yazıcının renk doğruluğu, yüksek kaliteli sunumlara ihtiyaç duyan işletmeler için de tercih sebebi oluyor.

Profesyonel kalite

Epson’un Vivid Magenta özelliğine sahip dokuz renkli UltraChrome HD mürekkep seti kullanan SC-P600, en yüksek siyah yoğunluğu sağlıyor. Zengin ve derin siyahların yanı sıra son derece düzgün ton geçişleri de sunuyor.

Kullanımı kolay

Yazıcıların dokunmatik ekrana sahip olmasına alışamadığım için başlarda cihazı kullanırken ve ayarları yaparken şaşırdığımı söyleyebilirim. Yzıcı, geniş 2,7 inç renkli dokunmatik panele sahip. Hatta böylece bir bilgisayar olmadan da kolayca ayarlanıp yönetilebiliyor. Otomatik Wi-Fi bağlantısı da son derece hızlı kurulabiliyor.

Kablosuz baskı imkanı

Wi-Fi Direct kablosuz bağlantısı ile akıllı telefon, tablet ve PC'den baskı almak son derece kolay. Pek çok çoğumuz günlük hayatta cep telefonları ile fazlaca fotoğraf çekiyoruz. Ancak hatıra fotoğraflarının çoğu cep telefonlarının içerisinde bir şekilde yok olup gidiyor. Yanınızda böyle profesyonel bir yazıcı olduğunda cep telefonlarından büyük ebatlara kadar baskı almak da son derece kolaylaşıyor. Size tavsiyem cep telefonlarının panoramik moduyla çektiğiniz fotoğrafları kendiniz basın ve evinizin bir duvarına asın. Görenler fotoğrafın cep telefonu ile çekildiğine inanmayacaktır.

Esnek baskı

SC-P600, kağıt boyutları ve kullanabildiği çeşitlilik açısından da çok esnek bir yazıcı. İkiz kağıt yolu ile çok sayıda fotoğraf ve resim kağıdı, tuval ve kanvas üzerine baskı Yapmak mümkün. Rulo kağıt özelliği ile profesyonel panoramik fotoğraflarınızı da basabilirsiniz.

Hızlı baskılar

Hız için tasarlanmış Epson SC-P600 ile yalnızca 153 saniyede 33x48cm’lik baskı almak mümkün. Baskı yaparken A3 boyutundaki kağıtları tercih ettim. Hızlı ve kaliteli şeklinde ayarlanabilen baskı seçeneklerinde hızlıyı tercih ederseniz sıkıntı olmadan gayet başarılı sonuçlar almak mümkün. Eğer evinizde arada sırada baskı alan biriyseniz bu cihazı sakin ve dikkatli bir şekilde kullanmanızda fayda var. Aksi takdirde yanlış ayarlarla kağıt ve mürekkep kaybı yaşayabilir, üzülebilirsiniz.

Mürekkepler…

Epson SC-P600, 25.9ml kapasiteli 9 farklı mürekkep kullanıyor. Bu renkler: Canlı Açık Macenta, Canlı Macenta, Sarı, Açık Cyan, Cyan, Mat Siyah, Fotoğraf Siyahı, Çok Açık Siyah ve Açık Siyah. Bu sayede canlı ve gerçekçi renkler elde edilebiliyor. Yazıcıyı incelerken keşke mürekkep kapasiteleri biraz daha geniş olsa diye düşündüm. Ancak sanırım tasarım açısından ve diğer maliyetler için bu pek mümkün olamamış.

Sonuç

Epson SureColor SC-P600, hem ileri amatör hem de profesyonel fotoğrafçıların, grafikerlerin ve görsel sanatlarla uğraşan herkesin sahip olmayı isteyebileceği bir yazıcı. Kullanılan ürün kalitesi, tasarımı, esnek baskı imkanları, kağıt seçenekleri, uzaktan kablosuz baskı imkanı, hızlı olması ve en önemlisi de renk doğruluğu açısından ideal bir seçenek.

Temel Özellikler:

Dokuz renkli UltraChrome HD mürekkepler: En derin siyaha ve zengin tonlara sahip kaliteli renkli fotoğraflar

Wi-Fi Direct ve Epson Connect: Kolay kablosuz ve Bulut üzerinden bağlantı

Yüksek hız: Yalnızca 153 saniyede 13×19 inç baskı

Geniş 2,7 inç renkli dokunmatik ekran: Kurulumu ve yönetimi kolay

Yüksek mürekkep kartuşu boyutu: Orta hacimde profesyonel kalitede fotoğraf baskısı için ideal

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