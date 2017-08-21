İnceleme: GorillaPod Focus

Joby GorillaPod ürün ailesi içerisinde en sağlam tripodlardan biri olan Focus modelini inceledik. GorillaPod Focus, diğer GorillaPod modellerinde olduğu gibi çok kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirilebiliyor.

GorillaPod Focus modeli Ballhead X kafa sistemi ile birlikte yüksek performanslı ve sağlam bir kit haline geliyor. GorillaPod Focus, kauçuk kaplı yüzük sistemi sayesinde aklınıza gelmeyecek yerlere bile sabitlenebiliyor. Pek çoğumuzun aklına ormanda çekim yaparken tripodumuzu bir ağaç dalına ya da gövdeye sabitlemek gelmez. Ancak yanınızda GorillaPod Focus varsa inanın etrafınızdaki en garip zeminlere bile makinenizi güvenle sabitleyebilirsiniz.

Son derece esnek bu tripodun diğer GorillaPod modellerinden en büyük farkı, profesyonel DSLR fotoğraf makinelerinizi veya video kameralarınızı bile rahatlıkla taşıyabilmesi. Bu modelde 70-200 f/2.8 tele zoom objektifler bile sorunsuzca kullanılabiliyor. Biz de GorillaPod Focus’u ağır sayılabilecek bir DSLR ve 24-70mm f/2.8 objektifle inceledik. Çekimlerimiz sırasında hiçbir problem yaşamadık. GorillaPod Focus’u sadece fotoğraf makineleri ve video kameralar için düşünmemek gerekiyor. Bu tripoda dış mekanda kullanılabilen paraflaşlar, LED ışıklar ya da mikrofon gibi aksesuarlar da kolaylıkla takılabilir.

GorillaPod Focus’un taşıma kapasitesi 5kg. GorillaPod Focus’un Ballhead X kafa ile birlikte ağırlığı ise 760 gram.