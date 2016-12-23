İnceleme: GorillaPod Hybrid

Seyahat ederken büyük bir tripod taşımayı herkes sevmeyebilir. Ancak fotoğraf çantamızdaki mini bir tripod çoğu zaman kurtarıcımız olabilir. İlginç tasarımları ve kalitesi ise yıllardır fotoğraf severlerin ilgisini çeken GorillaPod ürünlerinden Hybrid modelini sizler için test ettik.

Aynasızlar için ideal bir mini tripod

Gorillapod Hybrid, 5.5×5.5×25.7cm boyutlarında ve 191 gram ağırlığında olan mini bir tripod. Oldukça hafif ve kompakt yapısı ile fotoğraf çantanızın bir kenarında her zaman taşıyabileceğiniz bir büyüklükte. Bu mini tripodu akıllı cep telefonlarınız ve aynasız fotoğraf makineleri ile ideal bir şekilde kullanabilirsiniz. Saniyeler içerisinde ayarlarınızı yapıp fotoğraf çekmenize imkan veren bu ürünün üzerine en fazla 1000 gram civarında bir makine takabilirsiniz. Kolay kullanımının dışında, sahip olduğu ballhead kafası sayesinde ister dikey, ister yatay fotoğraf çekebilirsiniz.

Tüm diğer orijinal GorillaPod tripodlarda olduğu gibi bu ürünü de eğip büküp, neredeyse her yere kolayca tutturabilirsiniz. Biz de ilk denememizi kaygan, parlak bir metal boruya Gorillapod Hybrid’i takarak yaptık. Gerçekten dayanıklı ve çok kaliteli kavrama yüzeyleri ile stabil bir şekilde makineyi taşıdı. Gorillapod Hybrid’i fotoğraf makineleri dışında da kullanabilirsiniz. Ekstra ışıklar, flaşlar, mikrofonlar, aksiyon kameraları gibi…

Joby GorillaPod ürünleri Türkiye Distribütörü Nar Teknoloji’dir.