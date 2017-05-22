İnceleme: GorillaPod SLR Zoom

Joby GorillaPod SLR Zoom, yüksek taşıma kapasitesine sahip, alışılagelmiş tripod kavramını değiştiren bir model. Öncelikle bu model de diğer GorillaPod ailesi gibi acayip bir esnekliğe sahip. Sadece saniyeler içerisinde kullanıma hazır hale gelen tripod ile çekimlerinizi hiç olmadığı kadar kolay yapabilirsiniz.

GorillaPod SLR Zoom, aynasız ve DSLR modelleri için tasarlanmış. Tabi tüm akıllı telefonlarla da rahatlıkla fotoğraf ve video çekmek mümkün.

Çoğu zaman zor zeminlerde klasik tripodlar pek işe yaramaz. GorillaPod SLR Zoom ise tam da bu tür yerlerin tripodu olarak her türlü zeminde ve ortamda tutunabildiği için kullanıcıya maksimum esneklik sağlar. İki düzineden fazla olan bacak bağlantıları bükülebilir ve 360 derece döndürülebilir. Kauçuk kaplı yüzük ve ayak yüzeyleri zor zeminlerde ekstra denge sağlar.

GorillaPod SLR Zoom modelini isterseniz ballhead kafa ile birlikte de alıp kullanabilirsiniz. Böylece daha hızlı ve ince ayarları da yaparak dikey ve yatay yönlendirmeleri yapabilirsiniz.

GorillaPod SLR Zoom modelinin ağırlığı sadece 190 gram, taşıma kapasitesi 3000 gram ve boyutları ise 6x6x25cm.