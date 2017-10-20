İnceleme: Joby GorillaPod Magnetic Tripod

Joby markasının GorillaPod ürün ailesi içerisinde çeşitli tripod modellerini test etmeye devam ediyoruz. Bu sefer Joby Gorillapod Magnetic mini tripod modelini inceliyoruz.

Joby Gorillapod Magnetic modeli, 325 gram ağırlığa kadar olan kompakt fotoğraf makineleri veya cep telefonları ile kullanılabilecek çok yönlü bir tripod. Diğer GorillaPod tripodlar gibi çok parçalı, esnek bacakları ile ağaç dallarına, sandalye tepesine, korkuluklara, kayalara kısaca aklınıza gelebilecek neredeyse her türlü yüzeye takmak mümkün. Joby Gorillapod Magnetic modelinin esas ilginç özelliği ise, her türlü manyetik metal yüzeyde durmasını sağlayan güçlü mıknatıslı ayaklar…

Mini tripodun ayaklarının en alt kısmında kalan kırmızı renkli kauçuk bölüm diğer ayak parçalarından biraz daha büyük yapılmış. Bu sayede normal bir tripod olarak kullanılması da kolay hale gelmiş. Tripodun altındaki bu kırmızı mıknatıslı parçalar bazen aklımıza gelmeyecek yerlere yapışarak çekim için iyi bir plan sunuyor. Tabi yazımızda da bahsettiğimiz gibi bu mini tripodun taşıyabileceği en fazla ağırlık 300 gram civarında. Biz Gorillapod Magnetic modelinin testinde daha çok akıllı cep telefonu kullandık ve mıknatıslı ayaklar sayesinde farklı metal zeminlerde de deneyimledik. Mıknatıslı ayaklar kullanılırken sabitlemeye biraz dikkat etmek gerekiyor. Kullandığınız metal zemin hareketliyse tripodun dengeli durmasına da baksanız fena olmaz. Hem klasik mini bir tripod hem de mıknatıslı ayakları ile farklı bir kullanım alanı daha sunan Joby Gorillapod Magnetic, çantanızda varlığını unutabileceğiniz kompakt bir model.

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