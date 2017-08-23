İnceleme: Kingston MobileLite Duo 3C

Kingston’un çok yönlü ve işlevsel yeni ürünü microSD kart okuyucusu MobileLite Duo 3C’yi inceledik.

Günümüzdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi geçen zaman içerisinde teknolojik cihazlarda değişen bağlantı noktaları… Tabi bir de farklı işletim sistemleri var, o da ayrı konu. Çoğu kullanıcı neredeyse tüm işlerini akıllı cep telefonları ile halletmeye çalışırken yine benzer bağlantı ve depolama sıkıntıları yaşayabiliyor. Son zamanlarda yaygınlaşan USB-C bağlantı noktası da pek çok kullanıcı için problem olabiliyor. Bir cihazdan diğerine veri aktarımı konusunda kullanışlı bir ürün sunan Kingston, MobileLite Duo 3C ile hem USB-A hem de USB-C bağlantı noktalarını destekleyerek kullanıcılar için yenilikçi bir ürün ortaya koyuyor.

Hem USB Type-A ve hem de USB Type-C bağlantılarını destekleyen Kingston MobileLite Duo 3C kart okuyucu, microSD / microSDHC / microSDXC ve UHS-I kartlarınızı destekleyen cihazlarla istediğiniz yerde kullanabilmenizi sağlıyor. Böylece aksiyon kameranızda, drone’larda ya da akıllı cep telefonlarınızda kullandığınız microSD hafıza kartlarını sorunsuzca başka cihazlarda da kullanmanız mümkün hale geliyor. Özellikle yeni bir bağlantı noktası olan USB-C ile uyumlu olan MobileLite Duo 3C’nin arka kısmındaki mavi kapak açılarak içerisine microSD hafıza kartları kolayca takılabiliyor.

MobileLite Duo 3C’nin tasarımı oldukça şık ve kullanışlı. Her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz kadar küçük olan bu aksesuar aynı zamanda yüksek hızla fotoğraf ve video transferi yapmanıza da imkan sunuyor. MobileLite Duo 3C, 2 yıl garantili olarak satılıyor.