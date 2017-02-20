İnceleme: Lowepro Flipside 400 AW

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Bir fotoğrafçı için en önemli ekipmanlardan biri kuşkusuz iyi bir fotoğraf çantasıdır. Kullandığımız ekipmanları koruyacak, sağlam ve kolay taşınır bir çanta ilk bakışta işimizi görse de üretici firmalar modeller konusunda önümüze fazlaca seçenek çıkarıyor. Durum böyle olunca sanırım benim gibi pek çok fotoğrafçının en az dört beş tane fotoğraf çantası oluyor.

Lise yıllarında ilk defa fotoğraf makineme çanta almak için bir fotoğrafçıya gitmiştim. Satıcıya makinemi ve 2 objektifimi içine alacak bir çanta aradığımı söylediğimde tezgahın üzerine iki boy çanta çıkarmıştı. Zaten dükkanda başka fotoğraf çantası da yoktu. Zaman ilerledikçe fotoğraf çantası çeşitleri sizin de gördüğünüz gibi ciddi bir ilerleme kaydetti. Uzun yıllardır fotoğraf çantası dendiğinde ilk akla gelen markalardan Lowepro’da fotoğraf çantası modellerini daha kullanışlı ve ergonomik hale getirmek için durmadan çalışıyor. Lowepro eskiden olduğu gibi yeni modellerinde de kaliteli malzemeler kullanarak farklı ihtiyaçlar için çözümler geliştiriyor.

Şık ve Dayanıklı…

Kaliteli ve yüksek taşıma kapasitesine sahip performanslı bir sırt çantası olan Lowepro Flipside 400 AW’yi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz Kars gezimizde inceleme ve kullanma fırsatı yakaladım. Pek çok fotoğrafçılık ürününü belki masa başında, teknik özelliklerine bakarak inceleyebilirsiniz. Ancak bu tarz bir fotoğraf çantasını sahada kullanmak benim için çok önemliydi. Şimdi size kısaca bu çanta hakkındaki görüşlerimi aktarmak istiyorum.

Geniş Taşıma Kapasitesi

Lowepro Flipside 400 AW’nin boş ağırlığı yaklaşık 1,6 kilogram. Emin olun bazen bir çantada ilk baktığım özellik boş ağırlığı olabiliyor. İç ölçüleri 27x15x42.5 cm ve dış ölçüleri ise 30.3×25.3×46 cm. Lowepro Flipside 400 AW, günlük kullanıma uygun, ağır ekipmanlarınızı uzun süre sırtınızda taşıyabileceğiniz bir model. Flipside serisinin kullandığım çantadan küçük 200 ve 300 modelleri bulunuyor. Bir de daha büyük olan Flipside 500 AW modeli…

Sırt çantalarında ön yüzden açılır bir kapağa alışkın biri olarak bu modelde arkadan açılır kapağı ilk başta biraz yadırgasam da kısa bir süre sonra alıştım. Arkadan açılır kapak, güvenlik açısından da büyük fayda sağlıyor. Bu çantanın içerisine 2 DSLR gövde, 70-200mm f/2.8 ve 3-4 farklı objektif, flaş, tablet ve diğer aksesuarlarınızı kolayca sığdırabilirsiniz. Çoklu ve değiştirilebilir bölmeli iç yapı sayesinde kişisel kullanımınıza uygun bir planlama yapabilirsiniz. Bu model içerisine notebook girmiyor. Eğer yanınızda mutlaka bir notebook taşımanız gerekiyorsa Lowepro’nun bu ihtiyacınıza uygun modelleri de bulunuyor.

Ergonomik askı kayışı ve bel kemeri

Her türlü hava koşuluna dayanıklı üretilen Lowepro Flipside 400 AW’nin alt kısmında yer alan yağmurluk ise ekipmanlarınızı şiddetli yağışlardan sorunsuz bir şekilde koruyabilecek şekilde tasarlanmış.

Ergonomik askı kayışı ve bel kemeri ile vücuda ağırlığı eşit olarak dağıtarak kullanım sırasında oluşacak yorgunluğu önlemeyi amaçlayan bu çanta ile uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Geniş bel kemeri sayesinde çantayı belinizden çıkarmadan önünüze çevirerek ve yere koymadan içerisinden istediğiniz ekipmanı kolayca çıkarabilirsiniz.

Tripod ya da monopodunuzu ön kısmına kolayca takabilmeniz için de tüm detaylar düşünülmüş. Lowepro pek çok diğer çanta modelinde olduğu gibi bu modelde de çok kaliteli çift taraflı fermuar kullanmış. Edindiğim bir bilgiye göre, çantada kullanılan fermuar yapısı film ve yaban hayat çekimlerinde sessiz erişim sağlanması için özel olarak üretilmiş.

Lowepro Flipside 400 AW, dış görünüşü itibariyle oldukça şık, kaliteli malzeme ve işçiliğe sahip bir sırt çantası. Kişiselleştirilebilir iç yapısı ise oldukça fazla ekipmanı sığdırabileceğiniz büyüklükte… Uzun seyahatlerinizde konforlu bir şekilde kullanabileceğiniz Lowepro Flipside 400 AW kesinlikle tavsiye edebileceğim bir model.