İnceleme: Lowepro StreetLine SH 140

Fotoğraf makineleri küçülüp çeşitlenirken fotoğraf çantaları da değişen teknolojiye ayak uydurmaya devam ediyor. Amatör-profesyonel tüm fotoğraf severler için birbirinden keyifli çantalar üreten Lowepro’nun bu sefer StreetLine serisinde yer alan SH 140 modelini inceliyoruz.

Lowepro StreetLine SH 140 modeli dışarıdan bakıldığında klasik bir fotoğraf çantası izlenimi vermiyor. Zaten klasik bir fotoğraf çantası da değil… Çantanın iç malzemesi su itici özelliğe sahip, dayanıklı naylon-polyester karışımı. Dış malzemesi ise poly/pamuk karışımı ve değişik hava koşullarına dayanıklı. Alt kısım ise siyah vinil. İç bölmelerde, fermuar ve diğer yerlerde her zamanki Lowepro esnek tasarımını görmek mümkün. Bu modelde de küçük detaylara gösterilen özen kullanıcıların gözünden kaçmayacak cinsten.

Peki, Lowepro StreetLine SH 140 modeline neler sığar? Bu model açıkçası ağır DSLR makine sahiplerine göre değil. Daha çok aynasız fotoğraf makinesi kullanıcıları düşünülerek tasarlanmış, şık bir model SH 140. Çanta içerisindeki özel bölmede 11” dizüstü bilgisayarınızı ve tabletinizi rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Fotoğraf aksesuarlarınız, hard diskleriniz için de fazlasıyla yer var. Fotoğraf makinesi için ayrılan özel bölmeler kullanılmadığı zaman katlanarak çanta içerisinde daha az yer kaplamasını sağlıyor. Bu çanta tarz olarak omuz ve çapraz çanta modellerinin bir karışımı gibi. Yani isterseniz tek omuzda da taşıyabilirsiniz ya da çapraz asarak daha kullanışlı bir şekilde de taşıyabilirsiniz. Geniş ve ayarlanabilir omuz kayışı gayet rahat…

Sonuç olarak Lowepro StreetLine SH 140, daha çok şehir içerisinde dolaşıyor, toplu taşıma araçlarını kullanıyor ve aynasız fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, ince ve hafif tasarıma sahip güzel bir çanta.