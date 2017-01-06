İnceleme: Manfrotto Befree Karbon Fiber Tripod

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Esasında yazıya başlamadan önce dış mekandaki çekimlerimde ve seyahatlerde çok fazla tripod kullanmadığımı itiraf etmeliyim. Ancak özellikle seyahatlerimde tripod kullanmamamın sebepleri sadece bana özgü değil diye tahmin ediyorum. Yanımda kocaman ve ağır bir tripod taşımak beni pek mutlu etmiyor. Zaman içerisinde sadece hafif diye aldığım bazı tripodlardan da memnun kalmayınca seyahatlerde tripod kullanma işini bir süredir askıya almıştım. Hatta sadece hafif ve kompakt diye aldığım bir tripod ilk seyahat sonrası dağıldı. Şimdi bunları niye anlatıyorum, dediğim gibi bu sorunların sadece bana özgü olmadığını biliyorum.

Stüdyo ve iç mekan çekimlerimde de sıklıkla kullandığım Manfrotto, hafif ve küçük yeni bir tripod çıkardı. Serinin adı Befree, benim kullandığım model ise karbon fiber olanı… Befree serisinin karbon fiber bu modeli seyahat tutkunu profesyoneller için tasarlanmış denilebilir.

Her zaman yanınızda taşıyabileceksiniz!

%100 karbon fiber bacakları, sağlamlık ve taşıma rahatlığı sağlıyor. Alüminyum versiyonundan %20 daha hafif olan Befree Karbon Fiber, sadece 1.1kg. Top başlığının özgün mekanizması, hızlı çıkarma adaptörü ve katlanabilir bacakları sayesinde katlı hali ise sadece 40cm uzunlunda…

Befree Karbon Fiber tripod, kendi çantasıyla birlikte geliyor. Böylece tripodunuzu her yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Çantanın ekstra dolgu malzemesi, tripodunuzu hasarlardan da koruyabilir.

Malzeme kalitesi, ağırlık, kafa yapısı, yük taşıma kapasitesi gibi pek çok özelliği incelediğinizde, genel kullanım için hem DSLR hem de aynasız makineleriniz için seyahatlerde en iyi yardımcılarınızdan biri olacağına eminim.

Manfrotto Befree Karbon Fiber Tripod Özellikleri:

Kapalı uzunluk: 40cm

Bacak kademeleri: 4

Maksimum yükseklik: 142cm

Minimum yükseklik: 34cm

Taşıma kapasitesi: 4kg

Ağırlık: 1.1kg