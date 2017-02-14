İnceleme: Ricoh Theta S

360 derece kamera pazarında kısa bir sürede popüler olan ve kolay kullanım özellikleri ile dikkat çeken Ricoh Theta S’yi inceledik.

Özellikle sosyal medya ve Youtube için içerik üreten pek çok kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek 360 derece kamera olan Ricoh Theta S, ele oturan, ödüllü kaymayan özel bir tasarıma sahip. Diğer pek çok 360 kameranın aksine bu model ile elde çok kolay ve titretmeden fotoğraf ve video çekmek mümkün. Yaklaşık 125 gram olan Ricoh Theta S, 12 milyon piksellik 2 adet 1/2.3 inçlik CMOS sensör kullanıyor. Full HD 1080/30fps video performansı sunan kamera aynı zamanda canlı yayın özelliğine de sahip.

8GB dahili hafıza ve manuel çekim imkanı

En yakın netleme mesafesi 10cm olan Ricoh Theta S ile poz telafisi yapabilir, ISO değerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. ISO 100-1600 hassasiyet aralığında fotoğraf ve video kaydı yapabilirsiniz. Fotoğraf çekerken beyaz ayarını ister otomatik ister manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Dahili 8GB hafıza ile gelen Ricoh Theta S, lityum iyon pil kullanıyor ve ideal ortamlarda tek şarj ile yaklaşık 250 kare fotoğraf çekebiliyor.

MikroUSB bağlantısı ile kolayca ve hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Micro HDMI bağlantısı ile TV ya da projeksiyon cihazına da bağlanabiliyor.

f/2.0 diyafram değeri ile kaliteli objektif yapısı

f/2.0 diyafram değerine sahip 6 grup ve 7 elemanlı iki objektif kullanan kameranın çıkıntılı objektiflerini mutlaka çok iyi korumak gerekiyor. Bir masanın üzerine bile objektiflerinin üzerinde bırakmak bir süre sonra objektiflerin çizilmelerine neden olabiliyor. Bu yüzden ürünle birlikte yumuşak bir koruma kılıfı da kutudan çıkıyor.

Ricoh Theta S altındaki standart tripod bağlantı yuvası ile istediğiniz tripod ya da monopoda bağlanabiliyor. Kamerayı bir tripoda bağladığınızda cep telefonunuza indirdiğiniz uygulaması sayesinde uzaktan çekim yapabilirsiniz. Eğer çektiğiniz 360 derece fotoğraflarda gözükmek istemezseniz bu yöntem çok işe yarıyor. Ricoh Theta S tüm çekimlerde kendisini görüntüden başarılı bir şekilde siliyor. Kamerayı bir yemek masasının ortasına koyarak çekim yaparsanız sonrasında kendisini sildiği için izleyicilerin hiç biri kameranın nerede olduğunu anlamayacaktır. Hatta elinizi havaya tutup çektiğiniz görüntülerde bile eliniz havada görüntülenirken kamera görüntüsü yine olmayacaktır.

Mobil cihazlarla tam kontrol

Cihazı iOS ya da Android uygulaması ile tüm mobil cihazlarla kontrol edebilirsiniz. Cihazınıza Wi-Fi özelliği kullanılarak bağlanıyor. Uygulaması ile görüntülerinizi düzenleyip, anında paylaşmanız da mümkün. Facebook ve Youtube gibi platformlarda 360 derece fotoğraf ve videolarınız gerekli ayarlar yapılıp yayınlanıyor. Kim bilir, belki yakın bir zamanda Instagram’da da 360 derece fotoğraf ve videolar görmeye başlarız.

Sonuç

Ricoh Theta S tasarımı, pil ömrü, kolay kullanım özellikleri ile rakiplerinden bir adım öne çıkan kaliteli bir 360 derece kamera. Özellikle sosyal medya içerikleri ile uğraşanların, emlakçıların, belgeselcilerin ve gezginlerin mutlaka incelemesi gereken bir ürün.

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Ricoh Theta S Teknik Özellikler:

360 derece fotoğraf ve video kaydı

2 adet 12MP 1/2.3" Sensör

Çift Lens Sistemi, f/2 diyafram değeri

Full HD 1080p Video Kaydı @30 fps

microUSB şarj – microHDMI bağlantı – Canlı yayın imkanı

Otomatik, Enstantane öncelikli & ISO Öncelikli Modlar

ISO 100-1600 Manuel pozlama

Dahili Wi-Fi ile Live View ve Kontrol özelliği

8GB Dahili Hafıza

Google Maps/Street View Uyumlu – Yaklaşık 125 gram

https://theta360.com/tr/