İnceleme: Samsung EVO Plus 256GB MicroSD

Samsung bir süredir depolama konusunda geliştirdiği ürünlerle de adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde de yeni hafıza kartı EVO Plus 256GB MicroSD’nin satışa sunulduğunu duyurmuştu. Biz de bu yeni ve yüksek kapasiteli MicroSD hafıza kartını sizler için inceledik.

EVO Plus 256GB, akıllı telefon, tabletler, 360 derece fotoğraf/video kayıt cihazları, aksiyon kameraları ve drone'larda kullanım için yüksek hız ve genişletilmiş hafıza alanı özellikleri sunuyor. Hafıza kartını kutusundan çıkan SD kart adaptörü ile DSLR ve aynasız fotoğraf makinelerinde de kullanmak mümkün. 256GB’lık alan içerisine akıllı cep telefonlarınızla çektiğiniz 50.000’den fazla fotoğraf, 33 saatlik Full HD video kaydedebilirsiniz.

Samsung’un gelişmiş V-NAND teknolojisi sayesinde EVO Plus 256GB, 95 MB/sn okuma ve 90 MB/sn yazma performansı sunuyor. Bu performans düzeyi, genel kullanıcı ve profesyonellere yüklü ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf ile 4K video kayıtlarını, yoğun grafikler içeren sanal gerçeklik (VR) ile oyun gibi multimedya dosyalarını depolama konusunda büyük kolaylık sağlıyor.

Samsung, EVO Plus 256GB microSD hafıza kartı yaklaşık 600TL civarında bir fiyatla satılıyor.