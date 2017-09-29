İnceleme: Sony RX0

Sony’nin bir süre önce duyurusunu yaptığı ultra kompakt ve dayanıklı gövdeye sahip yeni kamerası RX0’ı Kapadokya’da inceleme fırsatı bulduk.

Sony bu yeni ürününü aksiyon kamerası sınıfında değerlendirmiyor ve yazılı kaynaklarda fotoğraf makinesi ürün ailesi içerisinde yer veriliyor. Darbeye ve ezilmeye dayanıklı, su geçirmez, sevimli ve minik bir kamera olan RX0’ın görüntü kalitesi ise oldukça iyi… 1 inçlik 15.3MP Exmor RS CMOS sensör bulunan kamerada Zeiss Tessar T* 24mm f/4 sabit açılı objektif kullanılmış.

RX0’ı elinize aldığınızda dış malzemesi ve sağlamlığı diğer Sony aksiyon kameralarından başka bir sınıf oluşturulduğunu size hissettiriyor. Kamera gerek kablosuz ve gerekse de kablolu bağlantı ile çok açılı çekim için çok kameralı bir kontrol imkanı sağlıyor.

Küçük boyutları ve çok yönlülüğü ile RX0, zorlu fotoğraf ve video işlerinde kaliteyi üst seviyeye çıkarırken yeni kullanım imkanlarını da sağlıyor. Ürün, 110 gram ağırlığa ve 59×40.5×29.8mm (GxYxD) boyutlara sahip.

Yağmurda, su altında veya kumlu ya da tozlu ortamlar gibi her türlü çekim koşulu altında fotoğraf veya video yakalamak üzere bağımsız bir fotoğraf makinesi olarak kullanılabileceği gibi, nesneleri birçok farklı bakış açısından çekmek üzere, çok kameralı bir düzeneğin parçası olarak çalışabiliyor.

Çok kameralı çözümler…

Geleneksel mermi zamanı (bullet time) ve zaman dilimi (time slice) çekimin yanı sıra, RX0 çok kameralı çekim çözümü ile görüntüleme fırsatlarından oluşan yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor ve birçok farklı şekilde organize edilebiliyor. Sony’nin kablosuz radyo sinyalli kumandası FA-WRC1M, on beş adede kadar RX0’ın tetiklenmesinde kullanılabiliyor. PlayMemories Mobile uygulaması, beş taneye kadar RX0 modelinin kablosuz olarak bağlanabilmesine imkan verirken, ergonomik ve dengeli yapısı da, yeni çekim açıları oluşturmak üzere, makinelerin zorlu çekim açılarına kolaylıkla monte edilebilmesi anlamına geliyor. Bir erişim noktası kullanıldığında daha da fazla RX0 biriminin bağlanmasını sağlayacak kablosuz çok kameralı çekim çözümü hala geliştirilme aşamasında ve bir yazılım güncellemesi ile yakında kullanıma sunulacak. Daha güvenilir kablolu bir bağlantı arayan kullanıcılar için ise, halihazırda gelişim aşamasında olan bir fotoğraf makinesi kontrol kutusu piyasaya sürülecek.

10 metreye kadar su geçirmiyor

RX0, 10 metreye kadar derinlikte su geçirmediği gibi, yeni MPK-HSR1 su altı muhafazası ile birlikte kullanıldığında 100 metre derinliğe kadar kullanılabiliyor. İki metreye kadar yükseklikten düşürülmeye karşı darbeye dayanıklı ve 200kg / 2000N’ye kadar ezilmeye dayanıklı olan RX0, zorlu koşullarda yapılan çekimlere dayanacak sağlamlığa sahip.

Videoda gelişmiş özellikler…

RX0, videografikere de en az fotoğrafçıya olduğu kadar fayda sağlayan bir kamera olarak tasarlanmış. Her ne kadar Sony bu ürüne fotoğraf makinesi dese de biz kullanımlarımızda kamera ifadesini daha uygun bulduk.

Süper yavaş çekimli görüntüler kullanmak isteyenler için RX0 saniyede 1000 kareye kadar video kaydetme fırsatını sunarak, en sıradan anları bile çok daha ilginç hale getirme imkanını sağlıyor. Üretim esnekliği için, sıkıştırılmamış videoları bir harici kayıt cihazına kaydetmek üzere 4K temiz HDMI çıktısını kullanabilirsiniz. Hem MF Assist hem de Peaking Fonksiyonları ile, odak tam spesifikasyonlarınıza ve Resim Profili opsiyonlarınıza göre kesin şekilde ayarlanabilirken, S-Log2 de zihninizde canlandırdığınız sonucu elde etmenizi sağlayacak kreatif özgürlüğü sunuyor. Zaman Kodu / Kullanıcı Biti özellikleri, özellikle çoklu kamera çekimleri için temel bir araç sunarak düzenleme işlemini çok daha kolay bir deneyim haline getirdi ve Ön Ayarlı Odak seçenekleri de çekime gerçek bir kontrol unsuru ekliyor.