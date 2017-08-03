İnceleme: Tokina 10-17mm f/3.5-4.5 Balıkgözü

Tokina’nın balıkgözü (fisheye) objektifler arasında bir hayli sevilen objektifi 10-17mm f/3.5-4.5 modelini inceledik. Balıkgözü objektifler ilk bakıldığında çok sevimli ve kullanışlı gibi görünseler de gerçek anlamda kullanımları o kadar kolay değildir. Öncelikle balıkgözü bir objektif satın almak isteyen kullanıcıların bu objektifi nerede kullanacağını iyi belirlemesi gerekir. Balıkgözü objektifler yüksek distorsiyon verdikleri için sıradan bir geniş açı objektifle kesinlikle karıştırılmaması gerekir. Balıkgözü objektiflerde yaklaşık 180 derecelik bir görüş açısı yakalanmaya çalışılır. Tahmin edeceğiniz gibi bu da görüntülerin bir hayli bozulmasına neden olur. Ancak bu bozulma istenilerek yapıldığı için çoğu çekimde özellikle kullanılır.

Tokina 10-17mm f/3.5-4.5 balıkgözü objektifi de piyasada bulunabilecek uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bir model. Tokina, geniş açı zoom objektiflerinde yakaladığı başarısını balıkgözü bu modelinde de sürdürüyor. Full frame ve APS-C DSLR makineler için iki farklı balıkgözü üretilmiş. Full frame makineler için üretilen balıkgözü objektifini APS-C bir makinede kullanırsanız görüntü açısı kaybı yaşayacağınız için balıkgözü efekti almanız mümkün olmayacaktır. Bizim incelediğimiz model full frame DSLR makineler için tasarlanmış olandı. Aralarında dıştan bakıldığında en belirgin fark, APS-C için üretilen modelin sabit bir parasoleyinin olması…

Tokina’nın bu balıkgözü objektifinin ön elemanı üzerinde yeni formüle edilen su itici (WR) optik bir kaplama kullanılmış. Bu yeni kaplama sayesinde de birçok kir çok daha kolay temizlenebiliyor.

Balıkgözü objektiflerle istediğiniz her şeyin fotoğrafını çekebilirsiniz. Ancak özellikle dış mekanlarda yapı çekimleri yaparken oldukça keyifli sonuçlar elde etmek mümkün. Biz de yaptığımız çekimlerde daha çok dar sokaklarda deneyimledik. Bu arada Tokina 10-17mm f/3.5-4.5 balıkgözü objektifin en çok kullanıldığı alanlardan birisi de sualtı fotoğrafçılığı… Sualtı fotoğrafçılarının özellikle yakından incelemesinde fayda var.

Objektifin ağırlığı 350 gram. Oldukça kompakt ve küçük bu objektif fotoğraf çantanızda pek yer kaplamıyor. 8 grup ve 10 elemanla oldukça tasarlanan bu balıkgözü objektifin en kısık diyafram açıklığı ise f/22.