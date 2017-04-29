İnceleme: Tokina AT-X 16-28mm f/2.8 PRO FX

Tokina’nın geniş açı zoom objektifleri arasında en popüler olanlardan AT-X 16-28mm f/2.8 PRO FX modelini inceledik.

Tokina’nın bu geniş açı zoom objektifi full frame Canon ve Nikon DSLR makineler için tasarlanmış. Tabi ki APS-C sensör boyutuna sahip modellerinde de kullanılabilir. Eğer APS-C bir DSLR makinede kullanırsanız 35mm eşdeğeri olarak yaklaşık 24-42mm gibi bir değere ulaşıyor. Ancak gerçek performansını görmek için full frame bir modelde kullanmak en iyisi…

Sabit f/2.8 diyafram

Objektif, f/2.8 sabit diyafram değeri ile fotoğraf severlere çekimlerinde büyük katkı sağlıyor. Az ışıklı ortamlarda bile elde rahatlıkla kullanılabiliyor. Objektifin keskinliği ve renk doğruluğu oldukça iyi… Gölge detaylarında da yüksek bir performans sergiliyor.

Sağlam gövde yapısı

Objektifin gövde yapısı ele çok iyi oturuyor ve böylece daha stabil çekimler yapılabiliyor. Ayrıca toz ve neme karşı da dayanıklı bir kullanım sağlıyor. Objektifte yaprak parasoley kullanılmış ve ön camın bombeli olmasından dolayı standart filtreler takılamıyor.

Yeni nesil AF

AT-X 16-28mm f/2.8 PRO FX, 13 grupta 15 elemandan oluşuyor. Objektifin en kısık diyafram açıklığı ise f/22. Bu objektif eski nesillere göre çok daha sessiz ve hızlı otomatik netleme sağlayan geliştirilmiş DC motor kullanıyor. Bu yeni nesil AF motoru daha hızlı netleme sağlayabilmek amacıyla manyetik GMR sensörü ile birlikte çalışıyor.

Tek dokunuşla AF-MF geçişi…

Tokina’nın özel tek dokunuş netleme sistemi bu modelde de yer alıyor. Fotoğrafçıya konudan ayrılmadan tek bir dokunuşla AF ve MF arasında kolay bir geçiş yapabilmesini sağlıyor. Objektifin ön kısmında yer alan manuel netleme halkası ileri-geri hareket ettirilerek bu geçiş sağlanabiliyor.

Tokina AT-X 16-28mm f/2.8 PRO FX ile ilgili detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz.