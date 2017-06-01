İnceleme: Tokina AT-X 17-35mm f/4 PRO FX

Tokina’nın full frame DSLR makineler için tasarladığı geniş açı zoom objektifi AT-X 17-35mm f/4 PRO FX modelini sizler için inceledik.

Tokina AT-X 17-35mm f/4 PRO FX’in ilk olarak öne çıkan özelliklerine bakacak olursak, uygun fiyatlı ve sabit f/4 diyafram değerli bir objektif olduğu söylenebilir. Tokina’nın bu geniş açı zoom objektifi, full frame DSLR makine kullanan pek çok fotoğrafçı tarafından kullanılabilir. Fotoğrafçılara uygun fiyatlı, sağlam, yüksek performanslı ve kaliteli sonuçlar sağlamak amacıyla en çok tercih edilen geniş açı zoom değerlerinde tasarlanan bu objektif yaptığımız çekimlerde de gayet iyi sonuçlar verdi.

Renk doğruluğu ve kontrast aralığı bakımından da dikkatimizi çeken objektif, kompakt ve hafif yapısı ile pratik bir kullanım imkanı sunuyor. Objektifin ağırlığı yaklaşık 600 gram ve filtre çapı 82mm.

2 adet SLD (süper düşük dağılımlı cam) elemanı ve 1 adet asferik camdan oluşan özel tasarım, doğru kontrast, keskinlik ve kromatik sapma kontrolü sağlıyor. Objektif 12 grup ve 13 elemandan oluşuyor.

Canon ve Nikon full frame DSLR kullanıcıları için üretilen objektif, en geniş yaklaşık 104 derecelik görüş açısı ile özellikle manzara ve doğa fotoğrafçıları için tercih sebebi olabilir. Tabi ki iç mekan ve mimari fotoğraf çekenlerle daha pek çok fotoğraf dalı ile uğraşan fotoğrafçılar için de incelenmesi gereken bir model olduğunu belirtelim.

Tokina’nın bu objektifinde de yer alan tek dokunuş netleme mekanizması fotoğrafçıya konudan ayrılmadan AF ve MF arasında kolay geçiş imkanı sunuyor. Objektifin ön kısmında bulunan manuel netleme halkası ileri ve geri hareket ettirilerek AF ve MF konumları arasında süratli geçiş sağlanıyor.

Tokina AT-X 17-35mm f/4 PRO FX hakkında detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz.