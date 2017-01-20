İnceleme: Tokina AT-X 24-70mm F2.8 PRO FX

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Pek çok fotoğrafçı için olmazsa olmazlardan biridir 24-70mm f/2.8’lik bir objektif… Biz de sektörde bir hayli iddialı olan ve testlerden yüksek puan alan Tokina AT-X 24-70mm F2.8 PRO FX’i inceledik.

Tokina AT-X 24-70mm F2.8 PRO FX, günlük kullanım, seyahat, portre, manzara ve olay çekim dahil olmak üzere hemen hemen her tür çekim ortamı için ideal bir objektif.

Tokina AT-X 24-70mm F2.8 PRO FX, full frame Canon ve Nikon DSLR gövdeleri ile uyumlu olarak çalışıyor. Tabi ki APS-C sensör boyutuna sahip DSLR makinelerde de kullanılabiliyor. Tokina’nın bu objektifi 24-70mm aralığında sabit f/2.8 diyafram değerini uygun bir fiyata sunuyor.

Tasarım ve Yapı

Tokina bu objektifinde de kendine özgü detayları gösteriyor. Objektifi elinize aldığınızda daha fotoğraf çekmeden bile size belli bir güven ve kalite hissi veriyor. Canon ve Nikon eşdeğeri objektiflerle yakın boyutlarda ve ağırlıkta… Objektifin ağırlığı yaklaşık 1000 gram ve filtre çapı ise 82mm.

Objektifte titreşim önleyici özellik bulunmuyor. AF ve MF geçişi, Tokina’nın diğer modellerinde olduğu gibi netlik halkasının hemen önünde, ileri-geri hareketle sağlanıyor. Objektifte kullanılan plastik ve lastik parçalar sizi uzun yıllar sıkıntıya düşürmeden kullanabileceğiniz cinsten.

Tescilli optik tasarım, yüksek kontrast, netlik ve küresel sapmaları düzeltmek için üç adet SD – Süper Düşük Dispersiyon asferik cam elemanı kullanıyor. Objektif kusurlarını en aza indirgemek için tasarlanan bu elemanlardan özellikle biri çok özel ve zor bir üretimden sonra kullanılabiliyor.

Yüksek çözünürlüklü makinelerle uyumlu…

Full frame DSLR makineler için tasarlanan bu objektifte, eşit dağılımlı bir aydınlatma ve köşe kararması yapmaması için de özel kaplamalar kullanılmış. Yüksek çözünürlüklü DSLR makinelerle de sorunsuz çalışacak ve maksimum keskinliği elde edebilecek kadar iddialı olan Tokina’nın bu objektifi renk sapmaları konusunda da oldukça başarılı.

Min. 38cm netleme mesafesi

f/2.8 diyafram değerinin tüm avantajlarını kullanan Tokina 24-70mm, hızlı ve sessiz otomatik odaklama (SDM) yapabiliyor. Zor ışık koşullarında bile netleme performansı ve hızı bizi tatmin etti.

Objektifin en yakın netleme mesafesi 38cm. Biraz önce de söylediğim gibi titreşim engelleyici özellik bulunmuyor. Olsa daha mı iyi olurdu? f/2.8 diyafram değeri belli ölçüde yeterli olabilir. Sanki bu haliyle bile ağır olan objektifte ekstra ağırlık yapacak başka bir birim eklemek tasarımı da sıkıntıya sokabilir.

Objektifte 9 diyafram bıçağı, 11 grup ve 15 eleman bulunuyor. Boyutları ise, 89.6×107.5mm.

Sonuç

Tokina AT-X 24-70mm F2.8 PRO FX, Canon ve Nikon full frame DSLR modelleri ile gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz, fiyatların arttığı bugünlerde bile nispeten uygun bir fiyata satın alabileceğiniz sağlam bir objektif. Dış boyutları biraz büyük ve ağırlığı fazla gibi gözükse de bazen kaliteye ulaşmak için bunlara da katlanmak gerekiyor.