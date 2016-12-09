İnceleme: WD My Passport Wireless Pro

Sık seyahat eden fotoğrafçıların yaşadığı en büyük sorunlardan biri, hızla dolan hafıza kartları olabiliyor. Bu yüzden pek çok profesyonel fotoğrafçı seyahatlerinde diz üstü bilgisayarlarından ayrılamıyor. Bu da beraberinde ağır fotoğraf çantaları ve diğer bazı sorunları ortaya çıkarıyor.

WD’nin mobil depolama çözümü olan My Passport Wireless Pro, amatör/profesyonel tüm fotoğrafçıların seyahatlerde çekim yaparken diz üstü bilgisayarlarını beraberlerinde taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. WD My Passport Wireless Pro, siz sahadayken fotoğraflarınızı veya yüksek çözünürlüklü videolarınızı kolayca yüklemek, düzenlemek ve aktarmak için taşınabilir depolama imkanı sunuyor.

My Passport Wireless Pro, 2TB depolama alanı, dahili wi-fi kablosuz bağlantı ağı, SD kart okuyucu, USB 3.0 bağlantısı, yaklaşık 10 saatlik pil ömrü ve iOS/Android uygulaması bulunan harici bir depolama çözümü.

WD bir önceki modeli My Passport Wireless depolama cihazında gerekli güncelleme ve iyileştirmeleri yaparak yeni bir tasarımla My Passport Wireless Pro modelini bir adım öteye taşımış oldu. İlk model ile arasındaki en önemli farklar; SD kart okuma ve yazma hızının oldukça iyileştirilmesi, USB 3.0 bağlantı ile yine aynı şekilde yüksek transfer hızının sağlanması ve wi-fi kablosuz bağlantıda hatırı sayılır bir veri aktarım hızı olarak sıralanabilir. Tabi unutmadan ilk modelde kullanılan pilin kapasitesi de neredeyse 2 katına çıkmış. Böylece çok daha uzun süre kullanım imkanı sunulmuş.

Kablosuz aktarım

Doğrudan Wi-Fi kablosuz bağlantısını kullanarak, uyumlu kameralardan ya da akıllı telefonlardan dosyaları otomatik olarak yedekleyebilir, bunun yanı sıra, sürücüye bağlı durumdaki sekiz adede kadar aygıttan gelen bilgileri kaydedebilir, düzenleyebilir ve kesintisiz biçimde aktarabilirsiniz.

SD kart okuyucu

Mobil cihazlarla sorunsuz şekilde çalışmak üzere geliştirilen bu harici hard disk üzerinde yerleşik SD kart okuyucusu bulunuyor. Çekim esnasında dolan hafıza kartınızı My Passport Wireless Pro’ya takıp tek bir tuşla hızlı aktarım yapmanız mümkün. Bu sayede sizi hareket halinde tutacak iş akışınızı sağlamış olursunuz.

USB 3.0 aktarım hızı

Entegre USB 3.0 bağlantı noktası sayesinde dosyalarınızı bilgisayarınızdan hızlıca My Passport Wireless Pro'ya taşıyabilir ya da tam tersini yapabilirsiniz. USB 3.0'ın sağladığı aktarım hızları ile büyük RAW görüntüleri veya Full HD videoları aktarırken zaman kazanırsınız.

Fotoğraf makinenizi bağlayın!

USB 2.0 bağlantı noktası sayesinde bir DSLR ya da CF kart okuyucu gibi harici USB depolama cihazından fotoğraflarınızı kolayca aktarabilirsiniz.

Yüksek pil ömrü ve mobil güç…

10 saate kadar sürekli kullanım sağlayan pili ile My Passport Wireless Pro tüm gün yanınızda güvenle kullanılabilir. My Passport Wireless Pro ile akıllı telefonunuzu, tabletinizi, uyumlu aynasız fotoğraf makinenizi veya diğer USB cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Entegre 6.400 mAh taşınabilir şarj cihazı özelliği sayesinde cihazlarınızı çalışır durumda tutmak için harika bir yol arkadaşına sahip olursunuz.

Dosyalarınıza her yerden erişin

My Passport Wireless Pro ile medya dosyalarınızı kablosuz olarak organize edebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. My Cloud mobil uygulaması ile birlikte kullanıldığında tabletiniz veya akıllı telefonunuz üzerinden sürücünüzde depolanan dosyalara her yerden erişebilirsiniz.

Plex Media Server

My Passport Wireless Pro aygıtları, yaratıcı profesyonellerin sahada çalışma esnasında işlerini sürdürebilmeleri açısından, mobil fotoğraf ve video düzenlemesi için Adobe Creative Cloud ile uyumluluğun yanı sıra, hareket halinde iken bile içeriğin dört kanala kadar çalınabilmesine/oynatılabilmesine imkân veren Plex Media Server ile de uyumludur.

Detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz.