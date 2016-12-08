Jüri Üyelerinden Tavsiyeler!
2017’de onuncusu gerçekleşecek olan ve bir ay içinde başvurulara kapanacak olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde, Açık yarışma kategorisinde yarışmaya katılan yeni fotoğraflardan oluşan yeni bir seçki basına sunuldu. Jüri üyeleri de hem dünyanın dört bir yanından Profesyonel, Açık ve Gençlik yarışmalarına hem de Ulusal Ödüllere katılan fotoğrafçılara tavsiyelerde bulundu.Jüri Üyelerinden Tüyolar
Sektörün saygın uzmanlarından oluşan jüri heyetleri, 2017 yarışmalarına katılacak olan isimlere şu tavsiyelerde bulunuyorlar:
Russ O’Connell, Fotoğraf Editörü, The Sunday Times Magazine
2017 Profesyonel Yarışma Jüri Üyesi
- Çağdaşlarınızı ve rakiplerinizi tanıyın, gerçekten dikkat çeken ama günümüzün doymuş pazarında da önemini koruyan konular seçin ve deneyin.
- Ticari bir bakış açısından bakın – izleyici, kişisel olarak size özel gelebilecek bir şeyi anlamayabilir veya yanlış anlayabilir.
- Klişe görüntülerden kaçının.
Françoise Callier, Program Direktörü, Angkor Fotoğraf Festivali & Atölyeleri
2017 Profesyonel Yarışma Jüri Üyesi
- Teknik açıdan iyi fotoğraflar kesinlikle şart.
- Önceki yarışmaların ödül sahiplerini kopyalamayın.
- İyi hikâye anlatımı benim için önemli. Altlarında yazan metinde yazanları okumak zorunda kalmaksızın bakıp bana söylemek istediğini anladığım fotoğraflar görmekten hoşlanıyorum. Fotoğrafların kendileri adına konuşabilmesi istiyorum.
Damien Demolder, Fotoğrafçı ve Gazeteci
2017 Açık ve Gençlik Yarışmaları Jüri Başkanı
- Daha önce bin defa çekilmiş fotoğrafları çekmemeye, başkalarını kopyalayıp taklit etmemeye özen gösterin.
- Hayatınız ve deneyimleriniz diğer herkesten farklı anlatın, dolayısıyla bireyselliğinizi kullanın.
Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’ne tüm katılımlar, www.worldphoto.org adresinden ücretsiz olarak yapılıyor.