Karda fotoğraf çekiyorsanız…

Kış şartlarının yavaş yavaş ağırlaştığı şu günlerde fotoğraf çekmek için dışarıda olacaksanız kılık kıyafetinize de önem vermeniz gerekiyor. Özellikle kar altında ve zor doğa koşullarında fotoğraf çekenlerin bu konuya biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.

Outdoor severlerin gözde markası Columbia kışın buz gibi soğuklarına karşı yeni ürünlerini duyurdu. Termal yansıtıcı etki ile vücut ısısını koruyan Omni-Heat, %100 su geçirmeyen ve nefes alan Outdry teknolojileri sayesinde soğuk havadan etkilenmeden açık havada olmanın tadını çıkarabilirsiniz.

Columbia Sonbahar-Kış koleksiyonunda yer alan, 700 dolgu noktasına sahip özel bölmeleri ile soğuk havaya karşı tam koruma sunan Outdry-Ex Gold serisi aktif fit tasarımı ile vücuda doğal şekilde oturarak ister şehirde ister doğanın kalbinde konfor ve şıklığı bir arada sunuyor. %100 su geçirmez ve hava alabilen özelliği ile yağmur ve kar gibi zor şartlar için özel olarak geliştirilen Outdry- Ex Gold serisinin özel dikişleri ve dikiş üstü bantlarıyla yağmur ve karda ıslanmak kabus olmaktan çıkıyor.