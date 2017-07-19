Her geçen gün yaygınlaşan USB Type-C formatına Kingston’dan çok yönlü ve yenilikçi bir çözüm geldi. Hem USB Type-A ve hem de USB Type-C bağlantılarını destekleyen Kingston MobileLite Duo 3C kart okuyucu, microSD / SDHC / SDXC ve UHS-I kartlarınızı destekleyen cihazlarla istediğiniz yerde kullanabilmenizi sağlıyor.

Video, fotoğraf ve diğer büyük dosyaları hızlıca transfer etme ya da yükleme imkanı sunan MobileLite Duo 3C, USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) ile uyumlu çalışıyor. Cihaz microSD / SDHC / SDXC ve UHS-I kartları okuyabiliyor ve en son kart hızlarını da destekliyor. MobileLite Duo 3C, kompakt metalik tasarımı ile her zaman el altında bulundurulmak amacıyla bir sırt çantasına, cüzdana veya cebe kolaylıkla sığıyor.

Kingston Mobil İş Birimi Müdürü Andrew Ewing, yeni kart okuyucuyla ilgili olarak, “Kingston MobileLite Duo 3C, en yeni USB Type-C cihazlarıyla ve USB Type-A kullanan dizüstü bilgisayarlarla çalışabildiği için hem yeni hem de eski sistemler için çok yönlü bir kart okuyucu olarak karşımıza çıkıyor. USB Type-C her geçen gün daha da popüler hale geliyor ve yeni kart okuyucumuz, sağlam ve hafif tasarımıyla ihtiyaç duyulan her yerde kişisel veya profesyonel kullanım için ideal bir çözüm sunuyor” diyor.