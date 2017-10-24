Kingston Technology 30. yılını kutluyor

Bellek depolama ürünleri ve teknoloji çözümleri alanında dünya liderlerinden ve yenilikçi bir donanım sağlayıcısı olan Kingston Technology, kuruluşunun 30. yılını kutluyor. Kingston 17 Ekim 1987’de, CEO John Tu ve COO David Sun tarafından kuruldu. İki ortak şirkete önderlik etmeye ve günlük işlere aktif bir şekilde dahil olmaya devam ediyor.

Şirket sahiplerinin girişimci ruhu ve şirketin başarısı, yıllar içerisinde tüm dünyada tanındı. Kingston’un temel ilkeleri olan saygı, sadakat, esneklik ve dürüstlük; şirketin müşterileriyle, iş ortaklarıyla ve bayileriyle olan ilişkilerine yön vermesinin yanı sıra, şirketin başarısını da sağlayan, örnek niteliğinde bir şirket kültürü oluşturdu. Şirket, yarı iletken işinde olmayan üreticiler arasında en büyük DRAM modülü sağlayıcısı ve lider bir Flash bellek ürünü üreticisi olmaya devam ediyor. Özellikle SSD konusunda öne çıkan şirket, halihazırdaki sistemlerini yükseltmek isteyen tüketiciler kadar şirketler için de öncelikli bir tercih haline geldi.

1987’de faaliyetlerine başladığında sadece tek bir ürün üreten Kingston, DRAM ve Flash ürünleri için yonga plakalarının işlenmesinden son ürüne kadar üretim döngüsünü mümkün olduğunca kontrolünde tutarak, istikrarlı ve stratejik bir şekilde gelişti. Bunu da, büyüyerek, stratejik yatırımlara, ortaklıklara imza atarak ve sektörün ihtiyaçlarına mümkün olduğunca hızlı uyum sağlayarak başardı.

SSD’leri istemci bilgisayarlar ve veri merkezleri için sabit sürücülerin geleceği olarak gören şirket, 2009 yılında SSD ürünleri sunmaya başladı ve Kingston geçtiğimiz yıl analist şirketi Forward Insights tarafından kanaldaki en büyük ikinci SSD sağlayıcısı olarak gösterildi. Şirket, akıllı telefonlara, tabletlere, nesnelerin interneti (IoT) cihazlarına ve giyilebilir teknolojilere olan talebin büyüyüşünü de gözden kaçırmadı. 2010 yılında, daha hafif ve ince, gündelik tüketici cihazları için gömülü bellek ürünleri (tek çipli depolama ve kontrol birimi çözümleri) üreten Kingston Solutions, Inc. (KIS) şirketini kurdu. KSI bugün ikinci sınıf akıllı telefon üreticileri için gömülü çözümler üreten bir lider konumunda.

Şirketin ürün portföyü son yıllarda oyunculara hitap eden HyperX markası aracılığıyla genişleyerek, kulaklıklar, klavyeler, mouse’lar ve mouse pad’ler gibi ürünler de içermeye başladı ve bu yenilikçi ürünler de profesyonel oyuncular ve sporcular arasında hızlıca beğeni kazanarak kabul gördü. HyperX’in 1 milyonuncu oyuncu kulaklığını sevketmesi sadece 2 yıl aldı. Bugün tüm markaları ve ürün kategorileri aracılığıyla 2000’den fazla yüksek kaliteli teknoloji çözümü sunan ve 120’nin üzerinde ülkeye satış yapan Kingston, dünya çapında kabul gören bir marka olarak tanınıyor.