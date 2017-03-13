Kingston’dan Aksiyon Kameraları ve Drone’lara özel

4K görüntü kaydeden cihazlar için optimum performans sunan Kingston Gold serisi microSD UHS-I Speed Class 3 (U3) 16GB, 32GB ve 64GB modelleri, KDV dahil 49,90 TL, 96,90 TL ve 199,90 TL tavsiye edilen tüketici fiyatlarıyla satışa sunuldu.

Kingston Technology Company Inc.’in flash bellek iştiraki ve dünyanın bellek ürünleri alanındaki bağımsız lideri Kingston Digital Inc., microSD UHS-I Speed Class 3 (U3) kartının yeni Gold serisi sürümünü duyurdu. Yeni ürün, performansı ve boyutuyla GoPro gibi aksiyon kameraları veya drone’lar gibi 4K görüntü kaydeden cihazlar için ideal bir çözüm sunuyor.

microSD UHS-I U3, saniyede 30 kare 4K video ve saniyede 120 kare 1080P HD kalitesinde görüntü çekerken olağanüstü performans gösteriyor. Su geçirmeyen, şok ve titreşimlere karşı dayanıklı olan kart, 16GB, 32GB ve 64GB kapasite seçenekleriyle her çeşit deneyimi kaydetmek için yeterli yer sunuyor.

Satışa sunulan microSD UHS-I U3, ömür boyu garanti ve Kingston güvenilirliğiyle geliyor. Ayrıntılı bilgi için www.kingston.com adresini ziyaret edebilirsiniz.