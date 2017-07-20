LaCie Bolt 3 2 TB
LaCie’nin saniyede 2.8 GB hızla dosya transfer eden 2TB’lık profesyonel SSD depolama cihazı LaCie Bolt 3 2 TB satışa sunuldu.
Saniyede 2.8 GB hızla dosya transferine imkân sağlayan cihaz, zincirleme bağlantıya izin vermesiyle de dikkat çekiyor. USB 3.0’a kıyasla 8 kat daha fazla veri ve 2 kat daha fazla video bant genişliği sunan LaCie Bolt 3 2 TB, birinci sınıf alüminyum kasası ve etkili soğutma sistemiyle yüksek hız ve güvenlik vadediyor. İçerisinde bulunan 2 adet 1TB SSD disk sayesinde rakiplerine göre 6 kat daha hızlı veri transferi saglayan LaCie Bolt3’ü ister Raid 0 ister Raid 1 yaparak kullanabilirsiniz.