LaCie Türkiye Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı
Fotoğraf Dergisi tarafından düzenlenen, LaCie Türkiye ve Zoom İthalat’ın sponsor olduğu Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Instagram platformu üzerinde düzenlenen fotoğraf yarışmasına #lacieheryerde etiketini kullanarak katılan fotoğraf severler yarışmanın sonucunu merakla bekliyor. Yaklaşık 2 ay süren fotoğraf yarışmasına 1300’ün üzerinde fotoğrafla katılan yarışmacılar arasından birinciliği Ali Can (@ali.can0707), başarı ödüllerini ise Tolga Ulutaş (@tolga.ulutas) ve Ahmet Akkuş (@akkus421991) kazandı.
Yarışma birincisi LaCie Rugged 2TB Thunderbolt ve başarı ödülü sahipleri de LaCie Porsche Dizayn 2TB hard disk kazandı. Yarışmaya katılan tüm fotoğraf severlere teşekkürlerimizi sunarız.